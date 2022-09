Les Anneaux de pouvoir : Sauron déjà caché dans la série ? "Il n'y a aucun doute", cette théorie populaire fait débat

Très attendue par des millions d'adeptes de J.R.R. Tolkien à travers le monde, la série de l'univers du Seigneur des anneaux a battu un record pour son lancement avec 25 millions de visionnages en 24 heures pour les premiers épisodes. Sur les réseaux, les internautes ont dévoilé leurs théories. Et après celles sur l'Etranger, c'est un autre personnage qui a semé le doute chez certains. Et s'il avait menti sur sa véritable identité.

Sauron caché dans la série ?

Dans Les Anneaux de pouvoir, Galadriel (Morfydd Clark) pourchasse Sauron, responsable de la mort de son frère. Et si l'héroïne l'avait en fait déjà croisé sans s'en rendre compte ? Depuis la sortie de l'épisode 3, une théorie autour du grand méchant gagne de plus en plus d'adeptes : et si Sauron était en fait déjà dans la série... sous les traits de Halbrand (Charlie Vickers) ? Pour ceux qui n'ont aucune mémoire des prénoms, Halbrand est l'homme que Galadriel croise sur le radeau et qui arrive avec elle à Numenor dans l'épisode 3. Un personnage complètement inventé pour les besoins de la série.

Au cas où vous l'ignoriez, dans les livres de Tolkien, Sauron prend forme humaine lors du Second Age (période à laquelle la série se déroule) et apporte son aide pour forger un certain anneau qui peut contrôler les anneaux de pouvoir. Dans l'épisode 3, plusieurs indices semblent indiquer que Sauron et Halbrand sont la même personne, comme par exemple le fait qu'il veuille travailler dans une forge. Pour les fans, pas de doute, Halbrand = Sauron, même si ça ne plaît pas à tout le monde.