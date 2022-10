Cette série française dépasse Les Anneaux de pouvoir et personne ne s'y attendait

Depuis son lancement le 1er septembre 2022, Les Anneaux de pouvoir cartonne sur Amazon Prime Vidéo. En seulement 24h, les deux premiers épisodes ont été vus 25 millions de fois, un record pour la plateforme qui diffuse aussi The Marvelous Mrs Maisel ou The Boys. Avec un nouvel épisode chaque semaine, la série adaptée de l'univers de J.R.R. Tolkien continue de squatter le top 10 des programmes les plus vus partout dans le monde. Mais en France, exit la première place ! Eh oui, même si on s'attendait à ce que la série continue d'être le programme le plus vu chez nous pour les semaines à venir, c'est une série française qui la dépasse. Son nom ? Miskina, la pauvre.

Miskina, la pauvre, ça raconte quoi ?

Vue dans la saison 2 de LOL, qui rit, sort, Melha Bedia continue sa collaboration avec Prime Vidéo avec Miskina, la pauvre. L'actrice et humoriste s'est investie à fond sur ce projet puisqu'en plus de jouer le personnage principal, elle a aussi écrit et réalisé la série. Mais alors, que raconte Miskina, la pauvre ? Melha Bedia incarne Fara. A 30 ans, elle n'a pas d'appart, pas de boulot mais surtout pas de mec. Mais c'est peut-être sur le point de changer. Le problème, c'est qu'entre son meilleur pote qui pourrait être le mec parfait pour elle et un nouveau gars qui arrive dans sa vie, Fara est paumée.

Inspirée de la vie de Melha Bedia

Une comédie délirante qui semble donc avoir séduit les nombreux abonnés de Prime Vidéo puisqu'elle a été propulsée à la première place du top 10. Une série qui, d'ailleurs, est largement inspirée de la vraie vie de Melha Bedia. "C'est 50/50. Il y a vraiment 50% de moi et 50% de fiction parce que c'est une série et qu'on a besoin que ce soit feuilletonnant, qu'on ait envie de voir la suite. Donc on a mixé les deux" a confié l'actrice et créatrice à TéléStar. A ses côtés dans la série, on retrouve d'autres visages connus des Français comme Hakim Jemili, Shirine Boutella, Xavier Lacaille ou encore Victor Belmondo.

Une autre série française à venir

Après Deutsch les Landes, Mixte ou encore Totems, Amazon Prime Vidéo met la France à l'honneur puisqu'en plus de Miskina qui cartonne actuellement, la plateforme dévoilera ce vendredi 7 octobre une autre série originale française avec Artus et Théo Fernandez : Darknet sur Mer. Aura-t-elle autant de succès que le show avec Melha Bedia ?