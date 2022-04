LOL, Qui rit, sort saison 2 : coulisses, tips pour ne pas rire... Just Riadh, Ahmed Sylla et Alice David racontent (Interview)

LOL : Qui rit, sort ! saison 2 : le casting nous confirme qu'il y a zéro pause sur le tournage

Après le succès de la saison 1 de LOL : Qui rit, sort !, la saison 2 débarque sur Amazon Prime Video ! Les 3 premiers épisodes de la saison 2 de l'émission où il ne faut pas rire sont dispos dès ce vendredi 1er avril 2022 sur la plateforme de streaming. Philippe Lacheau est de retour, et accompagné par Alexandra Lamy (la gagnante de la saison 1). Et le casting de la saison 2 de LOL : Qui rit, sort ! est dingue : Just Riadh, Ahmed Sylla, Alice David, Éric Judor et Ramzy Bedia, Camille Lellouche, Panayotis Pascot, Melha Bedia, Audrey Fleurot et Gérard Darmon ont tenté l'expérience.

PRBK a rencontré Just Riadh, Ahmed Sylla et Alice David qui nous ont parlé des coulisses des épisodes inédits. Et ils nous ont assuré qu'ils n'ont vraiment pas de pause sur le tournage et qu'ils restent en huis clos. "Même pour aller aux toilettes, tu vas aux toilettes, la prod toque à ta porte : 'Oh, ça fait 30 secondes. Tu fais quoi ? Vas-y retourne, retourne'" a assuré Just Riadh.

Just Riadh, Ahmed Sylla et Alice David nous ont donné leurs tips pour ne pas rire

Le but de LOL : Qui rit, sort ! étant de ne pas rigoler, ont-ils des tips pour ne pas rire ? "Franchement, je buvais beaucoup d'eau" nous a confié Just Riadh, et "Ahmed, tu le voyais beaucoup avec un coussin comme ça, tu vois entre les dents". Ahmed Sylla a confirmé qu'il mordait / mangeait, et "pas forcément des trucs comestibles", "ce qui passe sous la main tu peux le graille", pour se retenir de rire. Pareil pour Alice David, dont l'astuce était de "manger des trucs et énormément de bonbons".

Ahmed Sylla "parlait tout seul" a aussi révélé Just Riadh, "il allait dans les coins, et il était comme ça". L'humoriste a alors expliqué : "En fait je me suis imaginé un ami imaginaire". Une façon de passer le temps et de penser à autre chose pour ne pas exploser de rire.

