LOL : Qui rit, sort ! saison 2 : Just Riadh, Eric et Ramzy, Camille Lellouche... le casting dévoilé

Après une saison 1 surprenante, LOL : Qui rit, sort ! - l'improbable émission d'Amazon Prime Video portée par Philippe Lacheau, va revenir pour une saison 2 en 2022. Pour rappel, le concept est simple : des célébrités sont enfermées dans une pièce et doivent tout tenter pour se faire rire les uns les autres. Le gagnant, le dernier à craquer, repart ensuite avec un chèque à destination de l'association de son choix.

Le nouveau casting de LOL : Qui rit, sort ! dévoilé

Ainsi, comme vient de l'annoncer la plateforme de streaming, ce sont 6 nouveaux épisodes qui ont été commandés pour l'an prochain. Le twist ? Alexandra Lamy - qui a remporté la première édition, servira ici de co-animatrice. En revanche, il s'agira bien de la seule revenante. Pour cette saison 2, ce sont 10 nouvelles stars qui s'affronteront devant les caméras afin de repartir avec la somme de 50 000€.

Au programme ? Préparez-vous à y retrouver l'humoriste Melha Bedia, l'acteur Gérard Darmon (Family Business), le meilleur duo de France Eric & Ramzy, les comédiennes Alice David (Babysitting) et Audrey Fleurot (HPI), la chanteuse Camille Lellouche, les humoriste Panayotis Pascot et Ahmed Sylla, et l'influenceur Just Riadh. Mais ce n'est pas tout, il est également annoncé que "cette saison accueillera aussi des invités surprises". Qui ? Pour faire quoi ? Pour l'heure, le mystère reste entier, mais on est forcément intrigué.