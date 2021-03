Harry Potter : Katie Leung (Cho Chang) victime de racisme mais forcée au silence, elle balance

Pour beaucoup de comédiens et de comédiennes, participer à l'adaptation cinématographique de l'univers Harry Potter est un rêve à réaliser. Et cette opportunité, Katie Leung a pu la connaître en 2005, puisque c'est elle qui a eu la chance d'être choisie pour incarner la célèbre Cho Chang, la première love-interest du jeune sorcier à lunettes.

Katie Leung victime d'insultes racistes à l'époque d'Harry Potter

Malheureusement, à l'occasion du podcast Chinese Chippy Girl, l'actrice a confessé que cette expérience n'a pas été aussi féerique qu'elle avait pu l'imaginer au moment d'intégrer la franchise. En cause ? Elle n'a pu échapper à des commentaires racistes et insultants de la part d'une partie du public à l'annonce de son casting.

"A un moment donné, j'ai commencé à Googler mon nom et je suis tombée sur un site qui était en quelque sorte dédié à l'univers d'Harry Potter" a-t-elle ainsi révélé, avant d'ajouter, "Et je me souviens être allée lire les commentaires. Et oui, il y avait énormément de m*rdes racistes".

Une situation qui nous rappelle tristement ce qu'a récemment vécu Kelly Marie Tran avec son rôle de Rose dans Star Wars, et qui ne s'est pas arrêtée là. Au contraire, cette haine à son encontre - notamment liée au fait de la relation de son héroïne avec Harry Potter, est allée encore plus loin avec la création d'un site qui lui était dédiée, "Quelqu'un a carrément lancé un site, un site haineux, qui disait : si vous êtes contre ce casting, cliquez sur ce bouton'. Et ça augmentait un compteur qui montrait le nombre de personnes en désaccord avec mon casting".

Le studio n'a pas soutenu l'actrice

Une situation qui a logiquement traumatisé l'actrice, qui n'était âgée que de 16 ans à l'époque, "C'était horrible", d'autant plus qu'elle n'a pas pu compter sur le soutien du studio dans cette affaire. Katie Leung l'a effectivement révélé, après être allée voir un attachée de presse afin de lui faire part de ce problème, tout le monde a préféré faire l'autruche, "Je me souviens qu'ils m'ont dit, 'Oh, écoute Katie, on n'a pas vu les sites dont tu parles. Donc si on te pose des questions dessus, dis simplement que ce n'est pas vrai. Que rien ne s'est passé.' J'ai dû hocher la tête, dire 'okay', alors que j'avais tout vu de mes propres yeux."

De fait, c'est tout logiquement que la partenaire de jeu d'Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe ne garde pas qu'un bon souvenir de cette expérience aujourd'hui. Si elle reste heureuse d'avoir pu participer à la saga, "J'étais reconnaissante. J'étais vraiment ultra reconnaissante d'être dans ma position", cela ne l'empêche pas d'avoir des regrets, "Mais oui, tout n'était pas parfait".