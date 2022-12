Amazon veut faire revivre l'une des plus grandes séries de science-fiction qui s'est terminée sur un énorme cliffhanger

Plusieurs films, cinq séries et puis Stargate, c'était fini. La série de science-fiction à succès est restée en sommeil pendant des années. Depuis que la série a changé de mains, les rumeurs d'un renouveau se multiplient. Mais y a-t-il un film, une série ou les deux en préparation ?

Amazon aurait de grands projets pour Stargate

La dernière grande série de la franchise, Stargate Universe, a été annulée en 2011 et s'est terminée sur un énorme cliffhanger. Après cela est venue Stargate Origins, une série préquelle avec des épisodes de dix minutes. Beaucoup de choses se sont passées en coulisses depuis. En 2021, le groupe Amazon a racheté le studio MGM, qui détient les droits de Stargate. Les plans concrets pour la série n'ont pas été annoncés par la suite. Il y a quelques jours cependant, deux infos sur l'avenir de Stargate ont fuité.

Selon Giant Freakin Robot, qui a publié plusieurs infos qui se sont avérées correctes dans le passé, Amazon prévoirait un nouveau film Stargate. Cependant, on ne sait pas s'il a un lien avec la série dans laquelle la star de MacGyver Richard Dean Anderson et Jason Momoa ont joué.

L'autre info qui a fuité nous provient de la chaîne Youtube State of the Gate, lancée par Jenny Stiven qui révèle que les studios d'Amazon auraient contacté des partenaires créatifs afin qu'ils présentent leurs idées pour de nouveaux projets. Parmi eux se trouvaient les deux créateurs de la série de science-fiction The Expanse, Mark Fergus et Hawk Ostby, qui auraient déclaré vouloir faire revenir la franchise Stargate. Un projet Stargate de l'équipe à l'origine de l'une des meilleures séries de science-fiction de ces dernières années serait probablement le rêve de nombreux fans. D'autres noms associés au lancement de Stargate incluent les producteurs de The Boys et la société Bad Robot de JJ Abrams.

Des infos à prendre avec des pincettes : aucune confirmation n'a été publiée, ni du côté officiel, ni des publications reconnues de l'industrie telles que le Hollywood Reporter ou Variety.

Le boss de Stargate ne semble pas optimiste

Pour l'heure, les fans ne doivent cependant pas espérer une suite de l'univers série de Brad Wright. Le co-créateur de Stargate SG-1, Atlantis et Universe s'est exprimé sur Reddit il y a quelques jours. Dans une séance de questions-réponses, il a expliqué : "Je suis sûr que MGM et Amazon feront quelque chose avec la franchise. Je suis moins sûr d'avoir quoi que ce soit à voir avec ça. Il y a quelques années, MGM m'a contacté pour développer un script pour un pilote, mais tant de choses ont changé depuis, y compris les personnes impliquées. Amazon considère probablement Stargate comme une franchise à succès, et cela prend du temps. Je vous souhaite le meilleur."

Donc, si vous espériez une résolution au cliffhanger de fin de Stargate Universe, vous serez sûrement déçus. Heureusement, l'histoire s'est poursuivie dans une série de bandes dessinées intitulée Back to Destiny, dans laquelle Wright n'était pas impliqué.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de MoviePilot.