L'un des films de science-fiction les plus sous-estimés de ces dernières années est dispo sur Amazon Prime Video

C'est clairement l'un des films de science-fiction les plus sous-estimés de ces dernières années ! Jupiter : Le Destin de l'univers est dispo sur Amazon Prime Video. Il s'agit d'une folle et spectaculaire odyssée spatiale, réalisée par les soeurs et réalisatrices Lana Wachowski et Lilly Wachowski, à qui on doit notamment la saga Matrix. Et côté casting, on retrouve les géniaux Mila Kunis, Channing Tatum et Eddie Redmayne.

Les abonnés d'Amazon Prime Video ont pu mater After -Chapitre 4 (même si le final d'After 4 a déçu plusieurs fans). Et ils vont pouvoir (re)voir l'un des films de science-fiction les plus sous-estimés de ces dernières années : Jupiter : Le Destin de l'univers. Le film était sorti au ciné en 2015. Ce sont Lana Wachowski et Lilly Wachowski, les soeurs et réalisatrices derrière les films Matrix, Cloud Atlas, ou encore la série Sense8 qui ont réalisé cette folle odyssée spatiale. Côté casting aussi, c'est du lourd : Mila Kunis, Channing Tatum, Eddie Redmayne, Douglas Booth... L'histoire ? Jupiter Jones (Mila Kunis) ne le sait pas encore, mais elle a un destin hors du commun qui l'attend. Alors que son existence sur Terre est ordinaire, on peut même dire qu'elle a une VDM, sa rencontre avec Caine (Channing Tatum), un ancien chasseur militaire génétiquement modifié, va tout changer. Son héritage est extraordinaire et pourrait même bousculer le cosmos tout entier !

Pourquoi le film de science-fiction signé des réalisatrices de Matrix est à (re)voir absolument Alors ok, c'était un échec au box-office à l'époque, car il avait été descendu par la critique. Et oui, le film de science-fiction n'a pas non plus un scénario digne d'un Star Wars. Mais Jupiter : Le Destin de l'univers reste cependant très sous-estimé, car le long-métrage est un spectacle incroyable ! Les fans de space opéra hyper-galactiques seront aux anges grâce aux effets spéciaux réussis (même encore pour notre époque). Et les scènes d'action, comme par exemple les séquences de combats entre vaisseaux spatiaux dans l'espace, sont aussi spectaculaires. Visuellement, c'est bien fait et bien produit.

