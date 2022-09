"Trop déçu de la fin", "C'est n'importe quoi" : le final d'After - Chapitre 4 fait chialer et râler les twittos

After - Chapitre 4 émouvant : "J'ai pleuré tout le long du film"

Alors qu'After - Chapitre 5 a été officialisé, les fans ont pu découvrir After - Chapitre 4 (After Ever Happy en VO), dispo depuis ce vendredi 23 septembre 2022 sur Amazon Prime Video. Et à peine sorti, déjà, le 4ème volet de la saga sur Tessa Young (Josephine Langford) et Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) fait beaucoup réagit sur Twitter.

PRBK qui l'avait vu en avant-première avait prévenu qu'After 4 était émouvant et avec moins de scènes de sexe. Et effectivement, les internautes ont avoué avoir pleuré pendant le visionnage, tant ils ont été touchés. "J'ai pleuré tout le long du film", "Je viens de finir After 4 et je suis AU BOUT DE MA VIE c'était trop bien j'ai même chialé", "Je pleure", ou encore "After 4 est in-cro-yable j'ai littéralement chialé tout le long du film" ont-ils commenté en masse.