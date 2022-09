After - Chapitre 4 : on a ENFIN la date de sortie en France et c'est pour très bientôt !

Comme depuis le deuxième film de la saga, After ne sera pas disponible sur grand écran en France. Si le film sort au cinéma dans de nombreux pays en Europe, les Français n'auront pas l'occasion de découvrir la suite des aventures torrides de Tessa et Hardin en salles obscures mais directement chez eux. Si le long métrage débarque ce mercredi 7 septembre à l'étranger, il ne faudra pas attendre très longtemps pour le voir sur Amazon Prime Vidéo.

After - Chapitre 4 arrive en France le...

Après des mois de suspense, Prime Vidéo vient de confirmer la date de sortie d'After - Chapitre 4... et c'est pour bientôt. C'est désormais officiel, le film sera disponible le 23 septembre prochain en France. Eh oui, seulement quelques semaines de patience donc avant de retrouver Tessa et Hardin ! Dans ce 4ème film dont on a pu découvrir un extrait hot, les deux amoureux vont être plus déchirés que jamais. Alors que Hardin décide de rester à Londres, Tessa va vivre un drame à Seattle. Pourront-ils se retrouver ?

Un 5ème film déjà annoncé

La réponse est certainement oui puisqu'un 5ème film surprise a récemment été annoncé. Alors que les romans d'Anna Todd se terminent avec le 4ème livre (si on ne compte pas le prequel), Hero Fiennes Tiffin a récemment annoncé le tournage d'un nouveau volet, After - Chapitre 5 ! En plus de ça, deux autres films sans les acteurs principaux ont déjà été commandés.