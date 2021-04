After : 2 nouveaux films prévus... mais sans Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin

After va avoir 2 nouveaux films en plus d'After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4

Non, vous ne rêvez pas, après After - Chapitre 1, After - Chapitre 2 (After We Collided en VO), After - Chapitre 3 (After We Fell en VO) et After - Chapitre 4 (After We Rise en VO), 2 nouveaux films inspirés de la saga littéraire d'Anna Todd sont prévus ! Alors que seulement 2 films sont sortis pour l'instant (et que la bande-annonce du 3ème a été dévoilée) sur les 4 déjà tournés, deux autres films basés sur la franchise sont en préparation : un prequel et un sequel.

Alors que Josephine Langford qui incarne Tessa Young et Hero Fiennes-Tiffin, alias Hardin Scott, nous avaient parlé d'After 3 et After 4, c'est Castille Landon qui a dévoilé l'info à Teen Vogue. "L'univers d'After ne cesse de s'étendre" a commenté la réalisatrice d'After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4, "Les fans, l'enthousiasme qu'ils suscitent et leur contribution, cela nous inspire vraiment tous en tant que créateurs, chaque jour". Et c'est encore elle qui écrira et réalisera les 2 nouveaux films.

Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin ne seront pas dans ces nouveaux films

D'un côté, il y a aura donc un prequel, qui sera basé sur le livre Before d'Anna Todd (qui est écrit du point de vue de Hardin). Castille Landon a précisé que ce film sera une "conversation plus large" que ce qui se passe dans Before, l'intrigue sera plus étendue. "Il a traversé de nombreux traumatismes dans sa vie familiale et dans ses relations, et nous verrons davantage ce désordre avant qu'il ne rencontre Tessa, et comment cette expérience le change" a-t-elle ajouté. Et comme le film montrera un Hardin plus jeune, Hero Fiennes-Tiffin ne reprendra pas son rôle dans le film du prequel. Idem du coup pour Josephine Langford qui ne jouera plus Tessa.

Et dans la suite, non plus, Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford, que les fans voient toujours en couple, ne reprendront pas leurs rôles. En effet, la réalisatrice a expliqué que le 2ème nouveau film prévu suivra les enfants de Tessa et Hardin, Emery et Auden, et leur cousine Addy. Pour rappel, les 3 jeunes personnages sont évoqués dans les dernières pages et l'épilogue d'After Ever Happy. Si Hardin et Tessa seront présents dans les films, ce sera seulement en personnages secondaires, et ils seront joués par des acteurs plus âgés qu'Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford.

La réalisatrice en dit plus sur la suite

Castille Landon s'est un peu plus confiée sur cette suite. "Emery, Auden et Addy sont très appréciés des fans. Nous avons tous reçu beaucoup de demandes de renseignements sur ce qui se passe avec les enfants" a-t-elle expliqué et "c'est vraiment étonnant de voir à quel point les fans s'intéressent à ces personnages, même s'ils ne sont présentés que superficiellement dans les livres. Les gens se sont attachés à eux en raison de leur amour pour Hardin et Tessa".

Ce film "restera fidèle" à la saga. "Nous portons en quelque sorte les péchés de nos parents avec nous, alors pendant qu'ils essaient de s'en sortir, je pense qu'il est très important de les transmettre aux enfants" a-t-elle indiqué, "Nous explorons beaucoup des mêmes thèmes, l'amour, la perte et les relations désordonnées. Nous sommes tous passés par là, et ce sont des thèmes universels. S'assurer que ces personnages sont dynamiques et qu'ils ne tirent pas la couverture à eux est vraiment important, tout comme c'est important avec Hardin et Tessa. Et explorer le jeune amour sans le juger".