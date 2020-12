After - Chapitre 3 et 4 : Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin annoncent la fin du tournage !

Alors que After - Chapitre 2 sera dispo ce mardi 22 décembre sur Amazon Prime Vidéo et non au cinéma à cause de la pandémie de coronavirus, le tournage de After - Chapitre 3 et Chapitre 4 (After We Fell et After Ever Happy) a quand même eu lieu. Il s'est d'ailleurs récemment terminé comme l'ont annoncé Josephine Langford (Tessa) et Hero Fiennes-Tiffin (Hardin). Y a plus qu'à patienter pour voir le résultat maintenant !