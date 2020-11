After - Chapitre 2 : la date de sortie en France dévoilée par Amazon Prime Video

After - Chapitre 2 : Amazon Prime Video annonce la date de sortie !

A cause de la pandémie du coronavirus, After - Chapitre 2 ne sortira finalement pas au cinéma, mais rassurez-vous, vous pourrez quand même le voir puisqu'il sera prochainement dispo sur Amazon Prime Video en France ! La plateforme vient d'ailleus d'annoncer la date de sortie du film avec Josephine Langford (Tessa) et Hero Fiennes-Tiffin (Hardin).