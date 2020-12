After - Chapitre 3 et 4 : Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin se confient sur les suites

After - Chapitre 3 et 4 : "Nous avons presque fini" le tournage

Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin ont accordé une interview exclusive à PRBK. Les interprètes de Tessa et Hardin étaient en promo pour le film After - Chapitre 2 , qui sort ce 22 décembre 2020 sur Amazon Prime Video. Mais en plus de se confier sur la suite d'After - Chapitre 1, les acteurs ont aussi dévoilé quelques détails sur les prochains films After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4. Eh oui car comme beaucoup de fans le savent déjà, Anna Todd (auteure des livres dont est adaptée la saga cinématographique) avait annoncé qu'un 3ème film et un 4ème film étaient en préparation.

Hero Fiennes-Tiffin a donc confirmé que le tournage des deux suites a déjà bien avancé. "Nous sommes en Bulgarie en train de les tourner" nous a-t-il confié. Mieux, celui qui joue Hardin Scott à l'écran a révélé : "Nous avons presque fini, c'est super". Le tournage serait donc quasiment terminé. A noter aussi que 5 acteurs du casting ont quitté la saga et ont été remplacés par d'autres pour ce 3ème et 4ème volet.

Hero Fiennes-Tiffin avoue être "triste que ce soit fini"

Comment se sentent les héros d'After ? A la fois déçus que l'aventure se termine là et contents de pouvoir rentrer à temps pour les fêtes de fin d'année. "Je pense qu'aucun de nous n'a envie que ce soit la fin mais en même temps cela fait trois mois que nous sommes là et c'est bientôt Noël" a ainsi avoué Hero Fiennes-Tiffin, "Donc on a envie de rentrer à la maison, mais nous nous sommes beaucoup amusés à tourner la suite".

"Nous sommes tristes que ce soit fini" a-t-il ajouté. Que peut-il dire de plus sans spoiler ? "Je ne pense pas qu'on puisse vous en dire trop à part qu'on a passé des supers moments pendant le tournage" a-t-il conclu en souriant.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.