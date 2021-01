Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford (After) en couple ? Une vidéo relance la rumeur

En plus de remercier les fans et toutes les équipes (le casting, la technique, la production...), Hero Fiennes-Tiffin a surtout tenu à dire merci à Josephine Langford. Et les acteurs qui nous avaient donné des détails sur les suites d'After (After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4) semblent très proches dans la vraie vie. Très content que ce soit elle sa partenaire à l'écran, il lui a glissé à l'oreille puis les yeux dans les yeux : "Merci vraiment. Je n'aurais choisi personne d'autre à ta place pour faire ceci".

De plus en plus de fans les voient déjà ensemble

Entre le câlin, leurs regards complices et cette petite phrase, les internautes ont été nombreux à commenter le post Instagram depuis ces dernières 24 heures. Ils sont beaucoup à être persuadés que Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford sont en couple aussi dans la vraie vie. "La façon dont ils se regardent, je meurs" a écrit un internaute, "La tape qu'elle lui a faite dans le dos", "Ce câlin oh mon dieu, ça veut tout dire" ou encore "On voit tout de suite que ce sont des yeux amoureux" ont commenté d'autres fans.

D'autres en revanche pensent que les interprètes d'Hardin Scott et Tessa Young ne sont pas encore en couple mais qu'ils devraient le devenir dans un futur proche. "J'espère qu'ils seront ensemble dans la vraie vie", "Vous devriez sortir ensemble ! Essayez s'il-vous-plaît", "Mettez-vous ensemble, marriez-vous et faites des enfants" ou encore "Le couple parfait" ont-ils notamment déclaré.