After - Chapitre 2 : tatouages d'Hardin, makeup de Tessa... Les acteurs racontent les coulisses

Voilà combien de temps ça prenait pour faire les tatouages d'Hardin et le maquillage de Tessa

Après After - Chapitre 1 au cinéma, les fans ont pu mater After - Chapitre 2 (After We Collided) sur Amazon Prime Video. Une suite encore plus hot que le premier film ! Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford se sont confiés sur les scènes de sexe d'After - Chapitre 2 dans l'interview Off Screen sur PRBK. Mais les interprètes de Tessa Young et Hardin Scott nous ont aussi donné quelques détails sur les coulisses de la suite de la saga inspirée des livres d'Anna Todd. Combien de temps Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford passaient-ils dans les loges pour se faire maquiller ?

Hero Fiennes-Tiffin, qui a fait des révélations sur le tournage des suites (After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4), devait attendre entre 1h30 et 2h tous les jours pour que les maquilleuses lui dessinent tous les tatouages d'Hardin sur le corps. Car dans la vraie vie, il n'a bien sûr pas les tattoos du bad boy d'After - Chapitre 2. L'acteur nous a donc expliqué : "Ça change beaucoup parce que j'ai beaucoup de tatouages qui sont faits et si jamais certains d'entre eux tiennent toujours le lendemain, je les garde mais si on doit les enlever pour les refaire, il faut tout effacer et tout réappliquer et c'est ça qui prend le plus de temps, de les enlever quand ils sont abîmés et de les refaire entièrement. Donc ça peut aller de 1h30 jusqu'à 2h, ça dépend".