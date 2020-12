After - Chapitre 2 : des doublures pour les scènes de sexe ? Les acteurs répondent (Interview)

Hardin Scott et Tessa Young sont de retour, non pas dans un nouveau livre d'Anna Todd, mais dans le film After - Chapitre 2, dispo depuis le 22 décembre 2020 sur Amazon Prime Video France. Leur love story va rencontrer de nouveaux obstacles, comme le retour des vieux démons du bad boy et le rapprochement entre Tessa et Trevor, son collègue (joué par Dylan Sprouse) chez Vance Publishing. Attendez-vous à un triangle amoureux assez mouvementé.

Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford se confie sur After - Chapitre 2 en interview

Pour la sortie d'After - Chapitre 2, PRBK a une nouvelle fois rencontré Hero Fiennes-Tiffin (Hardin) et Josephine Langford (Tessa) - (re)découvrez leur première interview pour After - Chapitre 1 - pour en savoir plus sur les coulisses du film et leur poser la fameuse question : ont-ils des doublures pour les scènes de sexe ?

"Oui, on a toujours une doublure au cas-où mais on a décidé de les utiliser le moins possible. Sauf parfois quand les personnes créatives veulent une scène en particulier, ça dépend d'eux. Parfois, on les utilise, mais c'est vraiment au minimum", nous a confié l'acteur avant que la soeur de Katherine Langford ajoute : "On a besoin de plans de coupe, ils doivent doubler une main qui m'attrape, qui fait ci ou qui fait ça. Ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour faire ça, c'est pour ça qu'on a des doubleurs."

Les utiliseront-ils plus dans After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4, dont le tournage est terminé ? Suspense...

