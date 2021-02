After - Chapitre 3 : du sexe, encore du sexe et des disputes dans la bande-annonce

Pour la Saint-Valentin, Voltage Pictures a décidé de faire monter la température. Ce dimanche 14 février 2021, le studio de production a mis en ligne la bande-annonce du film After : Chapitre 3 , nouvel épisode de la saga romantique portée par Josephine Langford (Tessa) et Hero Fiennes-Tiffin (Hardin), attendu prochainement sur nos écrans.

After 3 : du sexe, du sexe et des disputes

Et clairement, ce nouveau film (qui ne sera pas le dernier, des épisodes 4 et 5 ont déjà été commandés) s'annonce comme le plus intense de tous. Là où leur complicité sexuelle sera plus forte que jamais - si l'on se fie aux images, Hardin et Tessa devraient en effet coucher ensemble toutes les 10 minutes environ et nous offrir un remake de Loft Story dans la piscine, la relation amoureuse entre les deux héros sera néanmoins nettement plus tendue.

Sombre secret, nouvelles rencontres, jalousie... tel sera le cocktail explosif qui viendra secouer le jeune couple. Rassurez-vous, il est encore trop tôt pour s'inquiéter pour ces amoureux, mais avec une bande-annonce qui débute en les voyant se faire des petits bisous et qui se termine avec certaine distance froide installée entre eux dans une voiture, il est tout de même difficile d'être optimiste. En même temps, les scénaristes sont malins, il n'y a rien de plus chaud qu'une partie de galipettes sous la couette après une dispute.

Pour l'heure, aucune date de sortie n'est encore connue pour After 3 et il n'est pas encore précisé si le film sortira au cinéma comme le premier ou sur une plateforme de streaming comme le second. Seule certitude, Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin (et leurs doublures) nous en mettront plein les yeux !