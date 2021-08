After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4 vont-ils sortir au cinéma ? On a la réponse

Où voir After We Fell (After - Chapitre 3) et After Ever Happy (After - Chapitre 4) ?

After (After - Chapitre 1) était sorti au cinéma, et PRBK avait pu assister à l'avant-première à Paris avec Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin. En revanche, crise sanitaire oblige, After We Collided (After - Chapitre 2) était sorti sur Amazon Prime Video. Alors que la pandémie de coronavirus est toujours présente mais que les salles de ciné ont rouvertes, After We Fell (After - Chapitre 3) et After Ever Happy (After - Chapitre 4) sortiront-ils au cinéma ? Non, les deux prochains volets de la saga inspirée des livres d'Anna Todd seront diffusés en exclusivité sur Prime Video en France.

Chris Bird, le Directeur des Contenus pour l'Europe chez Prime Video, a en effet annoncé dans un communiqué de presse : "A la suite du succès planétaire d'After : Chapitre 2 l'année dernière sur Prime Video, nous sommes ravis d'annoncer que les deux prochains chapitres de la franchise seront disponibles exclusivement pour les membres Prime Video".

After We Fell (After - Chapitre 3) et After Ever Happy (After - Chapitre 4) seront dispos en exclu sur Prime Video en France mais aussi au Royaume-Uni. "Nous sommes ravis que la première diffusion de ces deux films très attendus en France et au Royaume-Uni soit sur Prime Video car nous savons que nos membres Prime sont impatients de découvrir la suite de l'histoire d'amour entre Tessa et Hardin" a ainsi précisé Chris Bird.

After We Fell (After - Chapitre 3) : un film avec encore plus de sexe, de disputes et de secrets

Alors que deux nouveaux films de l'univers After sont prévus sans Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin, After We Fell (After - Chapitre 3) et After Ever Happy (After - Chapitre 4) seront les derniers avec les acteurs du casting. Les fans attendent donc avec impatience le retour de Tessa Young (Josephine Langford) et Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) dans les deux derniers films d'After. D'autant plus que dans la bande-annonce d'After - Chapitre 3, il y a beaucoup de sexe et de disputes. Après le triangle amoureux avec Trevor (Dylan Sprouse), celui avec Robert (Carter Jenkins de Famous in love) risque d'être bien plus ouf.

Et Amazon Prime Video a dévoilé le synopsis du troisième film : "Dans After We Fell, Tessa entame un nouveau chapitre de sa vie, mais alors qu'elle se prépare à emménager à Seattle pour son job de rêves, la jalousie et le comportement imprévisible d'Hardin s'intensifient et menacent leur relation. La situation se complique davantage lorsque le père de Tessa fait son retour et que des révélations choquantes sur la famille d'Hardin surgissent. Tessa et Hardin vont alors devoir décider si leur amour vaut la peine de se battre ou s'il est temps pour eux de prendre des chemins différents".