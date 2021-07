After - Chapitre 3 : Hardin et Tessa se déchirent (encore) dans la nouvelle bande-annonce

La bande-annonce d'After - Chapitre 3 dévoilée

La relation tumultueuse entre Hardin et Tessa continue dans After - Chapitre 3 (ou After : La Chute) ! Après un premier trailer caliente, la bande-annonce du film nous dévoile que les scènes de sexe seront encore plus intenses que dans les précédents films. La température va clairement monter d'un cran. Tessa et Hardin seront donc toujours en osmose au niveau sexuel, mais leur relation rencontrera de nouveaux problèmes et de nouvelles tensions.

Le personnage de Josephine Langford devra notamment gérer (encore) la dépendance à l'alcool de Hardin ainsi que sa jalousie maladive. L'épisode Trevor (Dylan Sprouse) n'est rien à côté de ce qui attend Robert, joué par Carter Jenkins (Famous in love), le nouveau rival du bad boy tatoué. La love story de Tessa et Hardin sera donc encore une fois en danger et rythmée par des cris, des disputes, des règlements de comptes ou encore des scènes de réconciliation sur l'oreiller. La base non ?!

Le point sur le casting

Au casting d'After-Chapitre 3, réalisé par Castille Landon, on retrouvera donc Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin, mais aussi Chance Perdomo (Landon), Stephen Moyer (Christian), Arielle Kebbel (Kimberly), Mira Sorvino (Carol) et le petit nouveau Carter Jenkins. Il est d'ailleurs déjà annoncé au casting d'After - Chapitre 4, tourné en même temps que le troisième film.