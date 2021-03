After - Chapitre 3 et 4 : Josephine Langford (Tessa) se confie sur la fin

Malgré un premier volet décevant, avec peu de scènes de sexe comparé au livre d'Anna Todd, la saga After continue ! Les fans ont pu découvrir After - Chapitre 2 sur Amazon Prime Video et aujourd'hui, ils sont curieux de voir la suite avec les chapitres 3 et 4 (After We Fell et After Ever Happy), avec 5 nouveaux acteurs, tournés en même temps. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais on sait déjà que le quatrième volet sera le dernier. Une belle aventure se termine.

Josephine Langford parle de la fin d'After

Josephine Langford s'est d'ailleurs confiée sur la fin d'After en interview avec TooFab : "Il y avait un petit goût amer car c'était triste que ce soit fini, mais on n'a pas l'impression que ce soit terminé. Je n'arrive pas à réaliser. Je pense que c'est parce que le film n'est pas encore sorti. Mais bon, c'est toujours drôle de finir un film car il n'y a jamais vraiment de rupture avec les acteurs après le dernier jour de tournage. C'est comme si les gens ne voulaient pas se lâcher. Il y a un processus de quelques semaines avant de reprendre sa vie."

"Vous ne savez pas ce qu'il va se passer ensuite"

L'interprète de Tessa a ensuite expliqué : "J'ai l'impression que dans ces films, j'ai toujours le droit de tourner une dernière scène étrange, comme me rouler hors du lit ou juste m'asseoir dans une baignoire (...) Même s'il y a probablement beaucoup de choses différentes avec le livre, l'histoire vous attire car ce sont de vraies montagnes russes, vous ne savez pas ce qu'il va se passer ensuite." Sauf si on a lu tous les livres After écrits par Anna Todd. Pour ceux qui ne connaissent pas la fin, vous pouvez vous faire une petite idée ce qui vous attend dans After - Chapitre 3 avec la bande annonce.