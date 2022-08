After Chapitre 5, une suite officialisée ! L'énorme annonce surprise de Hero Fiennes-Tiffin

La date de sortie est connue de tous les fans : c'est le 7 septembre 2022 que After 4 - Ever Happy sortira au cinéma aux USA. Et pour la France ? Il faudra attendre encore quelques semaines / mois avant de pouvoir découvrir ce dernier épisode sur nos écrans, possiblement sur Amazon Prime Video. Enfin non, ce qui devait être le dernier épisode.

After - Chapitre 5, la suite confirmée !

Oui, alors que ce nouveau film était annoncé depuis des mois comme la conclusion de la cultissime saga centrée sur la relation explosive et sexy entre Tessa (Josephine Langford) et Hardin (Hero Fiennes-Tiffin), on vient d'apprendre avec surprise qu'un cinquième opus verra finalement le jour en 2023.

"Je suis tellement excité de pouvoir enfin vous annoncer cette énorme nouvelle, a déclaré Hero Fiennes-Tiffin dans une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel d'After. Nous venons tout juste de boucler le tournage du 5ème film After !" Comme quoi, c'est peut-être la fin du monde en ce moment, mais on a toujours quelques raisons d'être heureux.

