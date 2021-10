After - Chapitre 4 : saut dans le temps, intrigue... les acteurs teasent la suite (Interview)

Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin se confient sur la suite, After - Chapitre 4

After - Chapitre 3 (ou After We Fell en VO) est dispo depuis ce vendredi 22 octobre 2021 sur Amazon Prime Video. Après After - Chapitre 1 et After - Chapitre 2 (After We Collided), vous pouvez donc suivre la suite de la romance entre Tessa Young (Josephine Langford) et Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin). Et après ça, il y aura aussi un 4ème film : After - Chapitre 4 (After Ever Happy).

Alors que Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin avaient évoqué After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4 et parlé dela fin de la saga After, les acteurs se sont confiés en interview en exclu pour PRBK pour la sortie du 3ème film. Lors de la promo de la franchise inspirée des livres d'Anna Todd, les interprètes de Tessa et Hardin ont en effet raconté les coulisses d'After - Chapitre 3 mais aussi d'After - Chapitre 4.

"Je pense que le prochain film c'est toujours sur la relation entre Tessa et Hardin, mais on finit l'histoire, on conclut vraiment la saga" a expliqué Josephine Langford à propos du 4ème et dernier film After (à noter quand même que des spin-offs sont prévus sur les enfants de Tessa et Hardin). "Le prochain film, c'est sur leur histoire et le fait qu'ils soient à des étapes différentes de leurs vies et il y a un saut dans le temps. Je ne sais pas si je peux vous le dire mais il y a un saut dans le temps. Je dirais que le 4ème film est plus à propos de la famille".

Hero Fiennes-Tiffin avoue avoir pleuré le dernier jour du tournage pour After - Chapitre 4

Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin se sont aussi confiés sur le tournage du 4ème film. Et le tout dernier jour, celui qui joue le bad boy a même pleuré... mais pour les besoins d'une scène. "J'ai pleuré, mais c'est seulement parce que je devais pleurer pour une scène lors du dernier jour de tournage. Donc quand on a terminé le tournage, je ne pleurais plus" a-t-il expliqué, "On était heureux en fait, pour être honnête, on était triste et mal un peu plus tard. (...) Josephine et moi on a utilisé le mot 'bittersweet' (doux-amer en français, ndlr) pour décrire ce moment qui était à la fois joyeux et triste. Nous sommes tristes de finir mais fiers de ce que nous avons fait. Donc c'est vraiment un mélange d'émotions".

Pour Josephine Langford, c'était très dur au début d'accepter que c'était fini : "Je crois que je ne l'acceptais simplement pas. J'avais ce sentiment comme quoi ça ne pouvait pas être le dernier jour, qu'il faudrait retourner des scènes, que quelque chose allait se passer...". Mais au final, le dernier jour de tournage était joyeux : "Je pense qu'on est si épuisé par la fin de la journée le dernier jour, parce que c'était une journée de 12 heures, qu'on va juste directement parler avec tout le monde et célébrer la fin de tournage. Donc c'était plus un moment joyeux".

