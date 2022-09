After 4, un film avec beaucoup moins de sexe, et ce n'est pas plus mal : voici ce qu'on a aimé (et moins aimé)

After 4, appelé After - Chapitre 4 (et After Ever Happy en VO) est dispo sur Amazon Prime Video depuis ce vendredi 23 septembre 2022. Après 3 films sur Tessa Young (Josephine Langford) et Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin), le 4ème volet montre le couple encore entre amour, passion et disputes. Alors qu'Hardin sombre de plus en plus, Tessa va devoir gérer un drame familial. Leur amour survivra-t-il à ces nouvelles épreuves ? Ou est-ce la fin de leur relation ? PRBK a vu la rom-com et vous dit ce qu'on a aimé, et moins aimé, dans ce nouveau film basé sur les livres d'Anna Todd. Et pour rappel, il y aura officiellement une suite, After - Chapitre 5, Hero Fiennes-Tiffin a même confié que le tournage était terminé.

On a aimé

Des scènes émouvantes : dans ce nouveau volet, Hardin et Tessa sont en pleine crise et doivent aussi faire face à plusieurs épreuves. Du coup, forcément, plusieurs séquences sont émouvantes et apportent une nouvelle dimension à la saga. After 4 est définitivement plus touchant que les précédents.

Moins de scènes de sexe : et c'est tant mieux ! Car dans certains cas, les scènes de sexe étaient aussi nombreuses que dans 365 jours (365 Dni) ou 50 nuances de Grey (Fifty Shades of Grey). Et elles n'avaient pas forcément une utilité à l'histoire. Alors que là, les quelques scènes hot servent l'intrigue.

Revoir le couple Tessa et Hardin : et bien sûr, ce qu'on a kiffé, c'est retrouver le couple formé par Tessa (Josephine Langford) et Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) ! On s'est attaché aux amoureux, que ce soit dans les livres ou dans les films, et du coup on veut savoir comment évolue leur histoire d'amour, si elle continue ou pas, et comment ils grandissent ensemble.

On a moins aimé

Les ruptures et remises en couple répétitives : encore une fois, Tessa et Hardin se séparent pour mieux se retrouver. Sauf qu'au bout de 4 films, ça devient un peu redondant ! Avec eux, c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis.

Des personnages secondaires un peu trop au second plan : si les personnages secondaires sont nombreux, et qu'on est content d'en retrouver plusieurs, en revanche, ils sont peu travaillés et n'ont pas forcément beaucoup de textes.