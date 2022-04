After - Chapitre 4 : Hardin et Tessa en pleine crise dans un nouveau teaser

Après la sortie au cinéma du premier film After, c'est finalement sur Amazon Prime Vidéo que la suite de la saga a été mise en ligne en France. Et c'est d'ailleurs différent dans chaque pays : aux Etats-Unis par exemple, c'est au cinéma que sortira After Ever Happy, le 4ème et dernier film centré sur Tessa et Hardin. La sortie est prévue pour le 7 septembre prochain outre-Atlantique alors que, chez nous, aucune date n'est fixée pour le moment. Histoire de prendre notre mal en patience, Voltage Pictures qui produit le film a dévoilé un nouveau teaser.

Ça va mal pour Tessa et Hardin dans le nouveau teaser d'After 4

Dans After - Chapitre 4, les tensions seront à leur max entre Tessa (Josephine Langford) et Hardin (Hero Fiennes-Tiffin). Le jeune homme va faire face à une révélation bouleversante sur son passé qui va le ronger et lui faire vivre une véritable descente aux enfers. Et au lieu de se raccrocher à Tessa, il va la rejeter, ce qui ne va pas arranger les choses. Le nouveau teaser du film (à voir dans notre diaporama) dure 1mn et montre de nombreux moments difficiles pour le couple qui va être séparé géographiquement parlant (lui va rester en Angleterre et elle retournera à Seattle). Et ce n'est pas tout puisque Tessa va elle aussi faire face à un moment douloureux. Bref, ça ne va pas être la joie !

"S'ils veulent que leur amour survive, ils devront travailler sur eux-mêmes. Mais leurs chemins vont-ils les ramener l'un à l'autre ?" peut-on lire dans le synopsis officiel. Trop de suspense (enfin, pas vraiment si on a lu les livres mais bon...). A savoir qu'après ce quatrième film, d'autres long-métrages de l'univers d'After sont prévus mais sans les deux acteurs principaux.