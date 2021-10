La Chronique des Bridgerton : un membre de l'équipe est mort, les acteurs lui rendent hommage

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, plus de 4,7 millions de personnes sont mortes dans le monde entier (dont plus de 117 000 en France). Parmi eux, on retrouve plusieurs célébrités dont les acteurs Mark Blum (vu dans You) et Nick Cordero. Malgré les vaccins, la maladie n'est pas terminée et continue à faire des victimes. C'est le cas d'un membre de l'équipe de La Chronique des Bridgerton.

Le coiffeur Marc Pilcher est mort de la Covid-19

La triste nouvelle a été annoncée ce lundi 4 octobre 2021 : Marc Pilcher est mort de la Covid-19. Son nom ne vous dit peut-être rien mais vous avez certainement déjà vu son travail : il était coiffeur et maquilleur et a travaillé sur les plateaux de nombreux séries et films comme Downton Abbey, Star Wars, La Belle et la Bête et plus récemment sur la saison 1 de La Chronique des Bridgerton.

Agé d'une quarantaine d'année, Marc Pilcher avait reçu il y a quelques semaines avec toute l'équipe coiffure de la série un Emmy Award des meilleures coiffures dans une série d'époque. Ce serait d'ailleurs lors de son voyage à Los Angeles que Marc Pilcher aurait contracté le coronavirus. C'est en tout cas ce qu'a dévoilé son collaborateur, Wayne Fitzsimmons, selon Metro.