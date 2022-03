La Chronique des Bridgerton saison 3 : un retour de Regé-Jean Page possible ? Le créateur répond

Eh non, le Duc de Hastings n'était pas l'invité surprise de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, disponible depuis ce vendredi 25 mars 2022 sur Netflix. Comme on s'y attendait, Regé-Jean Page n'a pas fait de retour surprise dans les épisodes racontant l'histoire d'amour d'Anthony et Kate. On le sait, une saison 3 de la série est déjà commandée. Simon pourrait-il faire son retour dans la suite ? Chris Van Dusen, créateur du show, a répondu. Cet article ne contient PAS de spoilers sur la saison 2.