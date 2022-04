La Chronique des Bridgerton saison 2 : des scènes coupées au montage ? Le créateur fait une mise au point

En moins d'un mois, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a battu un record sur Netflix et est devenue la saison la plus vue pour une série en anglais avec plus de 627 millions d'heures de visionnage. Et pourtant, les épisodes centrés sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) ne font à pas 100% l'unanimité chez les fans. Pas à cause des nombreuses différences avec le roman de Julia Quinn mais à cause de rumeurs autour de scènes coupées. Dans une interview Jonathan Bailey a dévoilé que les scènes de sexe ont été raccourcies et les fans de Kanthony ne se remettent pas non plus de l'absence du mariage du couple. Après Shonda Rhimes, c'est Chris Van Dusen, créateur et showrunner de Bridgerton qui met les choses au clair. Et ça ne va pas plaire à tout le monde.

Des scènes coupées ? Les fans en sont persuadés, le créateur répond

Depuis plusieurs semaines, certains demandent la publication de scènes coupées de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sur les réseaux. Dans une interview pour Teen Vogue, Chris Van Dusen qui avait évoqué l'absence de scènes intimes en interview pour PRBK a été très clair : "Je suis complètement honnête : pour les scènes intimes, les scènes de sexe, aucune scènes intime ou scène de sexe n'a été coupée dans la saison" a-t-il assuré. Le boss de la série a cependant expliqué qu'au montage, certains ajustements sont nécessaires. "Parfois, ce qui fonctionne sur la page doit être ajusté ou retravaillé. Mais il n'y a pas d'autre version de Bridgerton" a-t-il assuré.

Le créateur de la série a aussi assuré que, s'il y a eu certains changements, c'est tout simplement pour donner le "meilleur produit possible" aux téléspectateurs. "Chaque choix a été pris dans le but de donner la meilleure série possible" confie-t-il. Chris Van Dusen assure aussi qu'aucune grosse scène n'a été supprimée. "Dans n'importe quelle scène, il y a des changements que ce soit dans des lignes de dialogues, des mots qui doivent être coupés ou bien pour la perspective narrative. Nous voulions raconter une histoire aussi claire que possible" ajoute-t-il. On a notre réponse...

Dans une précédente interview, le boss de la série avait mis fin à un débat sur la scène intime de l'épisode 7. Vous pouvez d'ailleurs toujours élire votre scène intime préférée ou bien nous donner votre avis sur un sondage qui donne chaud sur Anthony.