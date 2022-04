La Chronique des Bridgerton saison 2 : le créateur met fin à un débat sur la scène intime de l'épisode 7

Après une saison 1 très (très) sexy, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a déçu certains avec un nombre très diminué de scènes de sexe. Il faut dire qu'Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) se tournent autour pendant la quasi-totalité des épisodes avant d'enfin s'embrasser à la fin de l'épisode 6. Dans l'épisode 7, les deux personnages craquaient enfin et partageaient une nuit d'amour (qui est d'ailleurs l'une de vos scènes sexy préférées de la série selon notre sondage pour lequel vous pouvez toujours voter).

Mais jusqu'où sont-ils allés ? Le débat fait rage chez certains fans de la série depuis la mise en ligne des épisodes le 25 mars dernier. Dans la scène, on peut voir que c'est le plaisir de Kate qui est mis en avant puisque on peut clairement voir Anthony lui faire un cunnilingus, une scène sensuelle préparée par les acteurs et la coordinatrice d'intimité (découvrez 10 secrets sur les scènes de sexe de la saison 2 de Bridgerton). Sauf qu'à aucun moment on ne voit Anthony enlever son pantalon dans cette fameuse scène.

Préliminaires ou plus ? Le créateur de Bridgerton met fin au débat

Si certains sont donc persuadés que Kate et Anthony se sont arrêtés aux préliminaires, d'autres pensent que le couple a bien fait l'amour dans l'épisode en question. Alors, jusqu'où ont-ils été ? Chris Van Dusen alias le créateur et showrunner de la série, a la réponse. Dans une interview pour Glamour, il a été interrogé sur ce débat des fans. "Je pense qu'ils sont allés jusqu'au bout" a-t-il confié. Et voilà, vous avez votre réponse maintenant !

Il dément des scènes coupées au montage

Dans cette interview, le boss de la série a aussi fait une déclaration plutôt surprenante. Alors que Lizzy Talbot, la coordinatrice d'intimité, mais aussi Jonathan Bailey ont assuré que des scènes intimes ont été coupées au montage, Chris Van Dusen assure... le contraire ! "Je peux vous dire à 100% qu'aucune scène de sexe n'a été coupée cette saison. Elles sont toutes là. Toutes les scènes écrites sont dans les épisodes" a-t-il assuré. Ce n'est pas ce qu'avait assuré l'interprète d'Anthony dans une interview donnée à Harper's Bazaar. "Nous avions exploré beaucoup plus que ça et je pense qu'à l'origine, cette scène était beaucoup plus longue (...) Il y avait plus de choses intimes dans l'épisode 8" a expliqué l'interprète d'Anthony. Il va falloir se mettre d'accord...