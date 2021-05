La Chronique des Bridgerton : 8 saisons pour la série ? L'équipe est prête !

Après l'histoire d'amour entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, l'avenir du show est assuré même s'il se fera sans l'interprète du Duc de Hastings. La saison 2 est actuellement en tournage (les premières photos ont même été dévoilées) et sera centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) qui a décidé de se marier à la fin de la première saison. Si on suit la logique des romans, la saison 3 devrait être centrée sur Benedict (Luke Thompson) et la saison 4 sur Colin (Luke Newton). Si Netflix n'a pour l'instant pas assuré que la série aurait droit à plus de 4 saisons, l'équipe est en tout cas à fond pour adapter l'intégralité des livres de Julia Quinn.

8 saisons pour La Chronique des Bridgerton ? "Ce serait une joie"

Chris Van Dusen (créateur et showrunner), Phoebe Dynevor et Nicola Coughlan (Penelope) ont récemment participé à une interview donnée à Deadline. L'occasion d'évoquer le futur de la série mais pas trop quand même : le boss de La Chronique des Bridgerton n'a pas voulu donner de détails sur la saison 2 qui va accueillir de nouveaux acteurs et dont le tournage est en cours en Angleterre. Cependant, le showrunner de la série a confié qu'il était toujours prêt pour 8 saisons consacrées à la famille Bridgerton. "J'espère (qu'il y aura 8 saisons) ! La série est basée sur une série de livres, il y en a 8 au total. Ce serait une joie de pouvoir explorer les histoires et les saisons de chacun des enfants Bridgerton." a-t-il expliqué à Deadline. Et il n'est pas le seul à être prêt ! Phoebe Dynevor et Nicola Coughlan sont aussi partantes pour reprendre leurs rôles dans d'autres saisons de la série. "Lady Whistledown a encore beaucoup de ragots à raconter alors je signe !" a confié la star irlandaise.

Mais si l'aventure Bridgerton continue sur Netflix, ce ne sera plus Chris Van Dusen qui sera à la tête du show. En même temps que l'annonce du spin-off centré sur la reine Charlotte, Netflix a annoncé que le créateur de la série ne serait plus showrunner après la saison 2. C'est Jess Brownell qui sera l'une des scénaristes et la showrunner des saisons 3 et 4. Cette dernière a travaillé aux côtés de Chris Van Dusen sur les deux premières saisons et a aussi été productrice pour les séries de Shondaland dont Scandal et Grey's Anatomy.