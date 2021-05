La Casa de Papel saison 5 : Úrsula Corberó fait ses adieux avec des photos de tournage

Une page se tourne. On le sait depuis juillet 2020, la saison 5 de La Casa de Papel sera la dernière et le créateur, Alex Pina, a promis de faire terminer les aventures des braqueurs en beauté. En attendant de savoir comment se terminera la série, il faut donc patienter. La saison 4 a été mise en ligne en avril 2020 mais on ne sait toujours pas quand la suite sera disponible sur Netflix. Une chose est sûre : le tournage est officiellement terminé.

Úrsula Corberó nostalgique pour la fin de La Casa de Papel

Après le message d'adieu de Miguel Herrán puis celui, très émouvant, d'Álvaro Morte, c'est Úrsula Corberó qui a fait ses adieux à La Casa de Papel sur son compte Instagram. L'interprète de Tokyo en a profité pour publier des photos du tournage où elle pose en compagnie des acteurs comme Alba Flores (Nairobi), Paco Tous (Moscou), Miguel Herrán (Rio) ou encore Álvaro Morte (le Professeur).

En plus des photos, l'actrice a posté un message en espagnol et en anglais. "La fin est arrivée. Quelle aventure. Mes amis vont tellement me manquer. Merci pour votre amour et votre soutien, j'espère que nous avons fait la dernière saison que vous méritez." a posté l'actrice.