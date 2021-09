La Casa de Papel : 2 gamins se déguisent en braqueurs de la série et créent la panique en Italie

Des enfants se déguisent en braqueurs de La Casa de Papel dans un village et font peur aux habitants

La saison 5 partie 1 de La Casa de Papel est sortie sur Netflix et depuis, les fans attendent la saison 5 partie 2. Et en attendant de savoir ce qui va se passer pour les braqueurs de la série espagnole, 2 gamins italiens d'environ 13 ans se sont déguisés en braqueurs de La Casa de Papel, comme l'ont révélé plusieurs médias italiens dont Il Tirreno. Habitants dans le petit village de 15 000 habitants d'Orbetello en Toscane, en Italie, les pré-ados se sont habillés comme les personnages de la série Netflix.

En effet, ce vendredi 10 septembre 2021, ils avaient sorti les masques de Salvador Dalí, les combinaisons rouges et les mitraillettes (des fausses armes qui étaient en réalité des jouets en plastique). Les 2 gosses se sont mis à courir après des habitants du village pour leur faire peur. Mission réussi pour ces fans de La Casa de Papel, car les habitants ont cru qu'ils étaient vraiment en danger. Pensant que ces braqueurs voulaient vraiment les attaquer, ils ont ressenti une véritable "panique" comme certains ont témoigné dans la presse italienne.

En même temps, les gamins ont mal choisi leur jour pour se déguiser et semer la terreur. Ce 10 septembre, la veille du samedi 11 septembre 2021, était le 20ème anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001 à New York. Certains villageois ont donc cru à une attaque terroriste. Sans oublier que plusieurs véritables voleurs dans le monde ont utilisé ce costume de La Casa de Papel pour faire des braquages, ils auraient donc pu aussi être des vrais voleurs.

Ils se sont rendus en pleurs à la police

Ces habitants de Toscane ont tellement eu peur des enfants de 13 ans qu'ils ont appelé les carabiniers, alias la police militaire italienne. Les policiers, croyant eux aussi à des vrais criminels (voleurs ou terroristes), sont arrivés avec 4 voitures. Ils ont repéré les gamins et les ont encerclés, avant de sortir des véhicules en portant des gilets pare-balles.

Affolés de voir débarquer la police à cause de leur ruse, les pré-ados ont retiré leurs masques de Dalí, ont jeté leurs armes fictives au sol et ont dit qu'ils ne faisaient que jouer. Ils se sont donc "rendus" immédiatement et ont même fondu en larmes, tant ils étaient sous le choc. Comme l'ont précisé des médias italiens, ils se prenaient pour les braqueurs Tokyo (Úrsula Corberó) et Berlin (Pedro Alonso). "Nous ne le referons pas" ont-ils promis, avant d'être graciés et renvoyés chez eux.