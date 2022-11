L'amour est dans le pré 2022 : Perrine en veut-elle encore à Sébastien ? Son geste radicale qui ne laisse aucun doute

Ça y est, L'amour est dans le pré 2022 touche à sa fin. La première étape du bilan a été diffusée ce lundi 7 novembre 2022 et nous vous avons proposé les 20 tweets les plus drôles sur cet épisode. Lors de cette soirée, Karine Le Marchand a reçu Sébastien et l'a invité à revenir sur son aventure.

L'éleveur de cochons est notamment revenu sur sa relation compliquée avec Perrine. En effet, lors de son séjour à la ferme, la nordiste s'était faite recadrer méchamment par l'agriculteur. "Quand tu me parles sur un ton comme ça, ça m'agace ! Léa demande plus d'attention que toi, elle me dit : 'J'ai besoin de parler.' Tu ne peux pas être jalouse de ça... Je te promets, la sortie que tu m'as faite, là, j'ai envie de te dire : 'Prends la voiture et casse-toi'", lui avait-il balancé.

Sébastien s'excuse, Perrine l'efface de sa vie... et de ses baskets

Sébastien avait finalement pris la décision de choisir Léa, mais malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Face à Karine Le Marchand, il a reconnu avoir été dur avec Perrine et a partagé ses regrets. "Je pense que j'ai été maladroit plus d'une fois. Notamment par rapport à Perrine en accordant plus d'attention à Léa. Ma façon de m'exprimer, mon attitude...", a-t-il notamment admis.

Des excuses qui ne suffisent visiblement pas à Perrine ! En effet, l'ancienne candidate de The Voice Belgique a réagi avec un geste fort en story Instagram. Elle a effacé le nom de Sébastien qu'elle avait gravé sur ses baskets.