L'amour est dans le pré 2022 : mondial de la coiffure, touristes très tactiles... 20 tweets qui nous ont fait rire devant le bilan

Ce lundi 7 novembre 2022, l'épisode 12 de L'amour est dans le pré 2022 rimait avec bilan ! Pour l'occasion, les agriculteurs ont eu droit à une visite VIP de la ville de Paris, et on peut dire que certains sont tombés sous le charme de la capitale, ou plutôt de ses habitantes. On a également suivi le voyage en amoureux d'Alexandre et Anaïg et on a découvert Noémie avec une nouvelle coiffure. Découvrez les 20 tweets qui nous ont fait rire devant le prime.

Plus proche de Jean Blaireau que Jean Reno quand mme ! #adp2022 pic.twitter.com/MSc6dmARhR — Oscar Zorglub (@OscarZorglub) November 7, 2022

Une visite féérique Pour le bilan, la production a donné rendez-vous à nos agriculteurs à Paris et leur a offert une visite VIP de la capitale. Arc de Triomphe, Tour Eiffel, aucun monument n'a échappé aux candidats et ils ont même visité le musée Grévin... Une journée visiblement très fatigante pour Thierry, qui oh coquin de sort, aurait enfin trouvé l'amour !

"Bon la Tour Eiffel, le muse Grvin tout a c'est bien sympa...mais c'est quand qu'on va au bois de Vincennes voir les putes ?"#adp #adp22 #adp2022 pic.twitter.com/pH7WRGRXcI — Le Memerathon (@memerathon) November 7, 2022

A la fin de cette journée inoubliable et dépaysante, les candidats ont passé la soirée au Moulin Rouge et ont eu le privilège d'aller à la rencontre des danseuses à la fin du show. Un moment qui restera gravé dans les mémoires de nos agriculteurs et plus particulièrement dans celles de Thierry et Alain le breton qui étaient heureux comme des gosses !

Oh putain ! Les danseuses du Moulin Rouge elles ne sont pas tatoues ! Coucou mesdames, Brocliande, vous connaissez ? #zizitoutdur #adp #adp2022 pic.twitter.com/4TU0yecf2N — Thibault (@Thibault_hmn_) November 7, 2022

#adp2022 Pense compatissante pour les danseuses du Moulin Rouge pic.twitter.com/L3GYp0dFnQ — Sam Plait (@SpankPlease) November 7, 2022

Noémie change de coiffure comme de chemise Les téléspectateurs ont aussi eu la surprise de découvrir Noémie, qui a ému tout le monde en racontant sa jeunesse, avec une nouvelle coiffure. Et on peut dire que son choix capillaire n'a pas fait l'unanimité...

Noemie est une magnifique fille mais ses coupes de cheveux deviennent de pire en pire. Je souponne Nonoche de lui avoir donn des conseils capillaires.#ADP22 #adp2022 #ADP — Vincent (@20CentK) November 7, 2022

Nomie c'est Monica Geller qui a pris l'humide lol #ADP2022 pic.twitter.com/3RHggY70Xc — Yoruichi Shihin (@YoruichiShihin3) November 7, 2022