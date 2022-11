Déshabillée de force, cheveux coupés... cette candidate de L'amour est dans le pré 2022 raconte l'enfer qu'elle a vécu (Spoiler)

L'aventure ADP touche à sa fin. Il est donc temps pour chacun de faire le bilan de cette aventure et ça ne s'annonce pas positif pour tout le monde ! En effet, pour cette saison 17, pas mal de couples ont implosé à la fin du tournage, mais ça ne veut pas dire que tous sont célibataires ! Comme on l'a appris grâce à Salto, plusieurs agriculteurs ont trouvé l'amour après le tournage comme Sébastien qui a aussi fait son mea culpa au sujet de Perrine ; Emmanuelle qui avait abandonné avant même les speed datings et même le coquin de sort Thierry. Oui, les miracles existent !

S'il y a donc eu pas mal de ruptures, on sait qu'au moins un couple est toujours d'actualité (en tout cas lors du tournage) : Guillaume du Limousin et Noémie. C'est ensemble qu'ils vont se présenter au bilan face à Karine Le Marchand. La prétendante y évoquera sa discrétion liée à un traumatisme dans son enfance.

Noémie victime de harcèlement scolaire, c'est allé très loin

Face à l'animatrice de L'amour est dans le pré, Noémie va faire de lourdes révélations. La chérie de Guillaume confie avoir été très complexée durant son adolescence à cause de son appareil dentaire et de son poids. "J'ai eu des problèmes de poids et des problèmes d'appareil dentaire. (...) J'ai eu un appareil dentaire de mes 15 ans jusque-là encore. Ça m'a beaucoup bloquée, on me l'a souvent évoqué." a expliqué Noémie qui, à 17 ans, a perdu 30 kilos.

Karine Le Marchand a donc voulu en savoir plus sur son enfance et Noémie a fait de terribles confidences sur le harcèlement scolaire qu'elle a vécu durant des années. "On m'a déshabillée dans la cour de récré, on m'a coupé les cheveux." avoue la prétendante qui ajoute : "Ça a été à un tel point que je ne voulais plus aller à l'école. Ma mère s'est donnée du mal pour changer d'école, pour que ça se passe mieux.". Aujourd'hui, tout ça a évidemment laissé des traces chez Noémie. "Je commence à m'accepter petit à petit. Depuis le speed dating, je commence. Avant, c'était dur. Il faut une certaine volonté, il ne faut pas avoir un mental de chips" confie-t-elle.

Son histoire avec Guillaume semble lui avoir redonné confiance en elle. Le couple ne vit pour l'instant pas ensemble à cause du travail de Noémie mais Guillaume est prêt pour envisager la prochaine étape. "Peut-être que dans un an elle sera chez moi" confie-t-il avant d'évoquer un mariage et des enfants. C'est tout ce qu'on leur souhaite !