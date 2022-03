Koh Lanta 2022 : François, le pompier mis en examen, coupé au montage ? La prod a tranché sans hésiter

Alors que l'édition All Stars avait déjà déchaîné les passions avec les histoires de tricheries, la nouvelle saison de Koh Lanta 2022 alias Koh Lanta, le totem maudit, a déjà eu droit à sa polémique avant même son lancement le 22 février 2022. Le mardi 8 février, Le Canard Enchaîné a révélé qu'un des aventuriers du casting aurait été mis en examen pour homicide involontaire. Il s'agit de François, le pompier de l'équipe verte. Selon le journal, il aurait été mis en examen en 2016, après un incendie en forêt à Gabian, dans l'Hérault, où un sapeur-pompier est mort, et trois autres ont été grièvement blessés. "La justice les soupçonne d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes" indique le journal. Six autres collègues auraient aussi été mis en examen.

"Rien n'a été changé"

Les proches de la victime et les pompiers touchés par l'accident n'ont pas caché leur colère quand ils ont appris sa participation au célèbre jeu d'aventure de TF1. "Pour moi, c'est inadmissible. (...) Je peux comprendre qu'il veuille participer à une aventure comme Koh Lanta mais la moindre des choses, c'est d'avoir du respect envers nous. Et là, ça montre que c'est un pompier en carton qui n'a aucun respect pour ses hommes. Quand on sait qu'on est mis en examen pour homicide involontaire, on fait profil bas. On ne pavane pas à la télé" avait déclaré au Parisien Lucas Canuel, un des collègues de François au moment de l'accident.

Face à la polémique, la production a réagi et Denis Brogniart en a fait de même quelques jours plus tard. Ce lundi 7 mars 2022, c'est au tour d'Alexia Laroche-Joubert, la célèbre productrice du programme, d'aborder cette affaire lors d'une interview accordée à Télépro. Si de nombreuses personnes ont demandé que le candidat soit coupé au montage, pour la productrice, il n'y avait aucune raison de prendre une telle décision. "Rien n'a été changé. On n'a aucune raison de le faire. Le procès médiatique est inacceptable dans le droit français. Il est mis en examen mais l'enquête n'est pas clôturée. Je ne suis pas la justice."