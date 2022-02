Koh Lanta 2022 : un pompier blessé furieux de la présence du candidat mis en examen, "C'est inadmissible"

Après une saison polémique sans gagnant pour Koh Lanta, La Légende, ça commence mal pour Koh Lanta 2022 ! Une quinzaine de jours avant le lancement, on apprenait que l'un des candidats est mêlé à une affaire judiciaire. Il s'agit de François, sapeur-pompier dans l'Hérault (découvrez les visages des candidats de cette édition 2022 du jeu d'aventure). L'homme de 38 ans a été visé par plusieurs plaintes de sapeurs-pompiers après un incendie mortel.

En août 2016, lors d'un feu de forêt, un pompier prénommé Jérémy a été grièvement brûlé et est mort des suites de ses blessures. Plusieurs survivants accusent François et six autres membres du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'avoir manqué de vigilance et de les avoir "mal positionnés" lors de cette intervention, ce qui aurait mené au drame. Alors que l'affaire est toujours en cours et que le candidat reste présumé innocent, l'un d'eux a témoigné sa colère de voir François - qui été mis en examen pour homicide involontaire dans cette affaire - au casting de Koh Lanta.

Une victime de l'incendie énervée contre la participation de François à Koh Lanta 2022

Auprès du Parisien, Lucas Canuel, l'une des victimes du drame, a témoigné. L'homme de 27 ans, véritable miraculé, est l'un des survivants du drame : il a vu son collègue brûler sous ses yeux. Encore très marqué par cette épreuve, il a expliqué être "choqué" et "énervé" de découvrir la participation de François à Koh Lanta 2022. "Chez les pompiers, ça ne passe pas. La colère prédomine. Pour moi, c'est inadmissible. (...) Je peux comprendre qu'il veuille participer à une aventure comme Koh Lanta mais la moindre des choses, c'est d'avoir du respect envers nous. Et là, ça montre que c'est un pompier en carton qui n'a aucun respect pour ses hommes. Quand on sait qu'on est mis en examen pour homicide involontaire, on fait profil bas. On ne pavane pas à la télé." a-t-il expliqué.

L'homme reproche aussi à sa hiérarchie, qui a dit ne pas avoir été au courant de la participation de François à Koh Lanta, de ne pas l'avoir empêché de participer à l'émission animée par Denis Brogniart. "Même s'il y a la présomption d'innocence, ils auraient dû mettre leur veto. Au moins jusqu'à la fin du procès." confie-t-il. L'ancien pompier a aussi pointé du doigt la production qui, elle, a expliqué ne pas avoir été au courant car "l'information le concernant n'était pas publique et elle est couverte par le secret de l'instruction". "En tapant ' sapeurs-pompiers de l'Hérault' sur Google, elle serait tombée sur l'affaire. Et aurait pu demander au candidat s'il faisait partie des mis en examen. Demander un extrait de casier judiciaire, ça ne suffit pas." estime-t-il.

"La famille du défunt ne souhaite pas que l'émission soit diffusée"

Dans cette interview, Lucas Canuel porte aussi la parole de la famille de Jérémy, décédé après l'incendie, et assure que ses proches sont peinés. "La famille du défunt ne souhaite pas que l'émission soit diffusée. Je comprends sa peine." a-t-il expliqué, ajoutant : "Moi, je ne regarderai pas. Si je vois François dans Koh Lanta, je casse ma télé. Moi, c'est à Jérémy que j'ai envie de rendre hommage."

L'homme précise aussi que l'enquête devrait bientôt prendre fin et que le procès pourrait avoir lieu dans le courant de l'année 2022. "J'ai envie de passer à autre chose, de construire une famille. J'aimerais bien ne plus voir l'image de mon collègue en feu. Quand je regarde mes moignons, tous les souvenirs remontent. J'ai perdu mes dix doigts. Je suis brûlé aux jambes et au visage. Je fais le costaud, mais j'en garde également des séquelles psychologiques." conclut-il. La production n'a pas souhaité faire de nouveaux commentaires, précise Le Parisien dans son article.