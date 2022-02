Koh Lanta 2022 : la mère de la victime réagit à la participation d'un candidat mis en examen

Après une saison remplie de tricheries dans Koh Lanta, La Légende, le jeu d'aventures culte de TF1 fait (encore) parler. En cause cette fois ? La participation d'un futur candidat de l'émission. Dans Koh Lanta 2022, les téléspectateurs pourront découvrir de nouveaux aventuriers anonymes. Parmi eux ? François, un pompier. Sauf qu'on a ensuite appris que ce dernier est lié à une triste histoire : dans TPMP, Lucas Canuel, un pompier, a raconté l'accident bouleversant lors duquel il a été grièvement brûlé. Trois victimes ont accusé leur hiérarchie dont François, de ne pas avoir fait le nécessaire pour les protéger lors d'un feu de forêt. L'homme a été mis en examen pour homicide volontaire.

Chez les victimes et les proches de l'accident, la colère est immense après l'annonce de la participation de François à Koh Lanta. "Pour moi, c'est inadmissible. (...) Je peux comprendre qu'il veuille participer à une aventure comme Koh Lanta mais la moindre des choses, c'est d'avoir du respect envers nous. Et là, ça montre que c'est un pompier en carton qui n'a aucun respect pour ses hommes. Quand on sait qu'on est mis en examen pour homicide involontaire, on fait profil bas. On ne pavane pas à la télé" avait déclaré Lucas Canuel au Parisien.

La mère de la victime s'exprime

C'est via un post sur Facebook, partageant le témoignage de Lucas Canuel dans TPMP, que la mère de la victime de cet accident s'est exprimée. Si Lucas et deux de ses collègues s'en sont sortis blessés mais vivant, Jérémy, lui, est mort des suites de ses blessures dans l'accident survenu en 2016. Brigitte, sa mère, a posté un texte sur Facebook dans lequel elle parle de son deuil et évoque à demi-mot la participation de François à Koh Lanta. "Depuis 2016, nous attendons des réponses. Nous savons certaines choses qui laissent un vilain goût d'injustice sur la mort de Jeremy. Depuis 2016, pas de deuil possible vu que le procès est en attente.Depuis 2016, la famille est bloquée dans un espace temps entre le passé et l'avenir." écrit-elle.