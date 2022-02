Koh Lanta 2022 : un pompier blessé raconte le terrible accident pour lequel un candidat a été mis en examen

Pas encore diffusée, Koh Lanta 2022 va-t-elle faire tout autant polémique que Koh Lanta, La Légende qui s'est terminée sans gagnant à cause de triches supposées ? En tout cas, l'émission animée par Denis Brogniart est déjà en pleine polémique : Le Canard Enchaîné a dévoilé que François, l'un des candidats, est mis en examen pour homicide involontaire suite à un feu de forêt dans lequel plusieurs sapeurs-pompiers ont été blessés et où l'un d'eux a perdu la vie. Très remontée, l'une des victimes de l'incendie a jugé "inadmissible" la participation de François à l'émission. Après son interview dans Le Parisien, l'homme a livré un témoignage bouleversant sur l'accident dans TPMP ce vendredi 11 février 2022.

Lucas raconte le terrible accident qui a failli lui coûter la vie

Lucas Canuel a vu sa vie bouleversée en août 2016. Sapeur-pompier dans l'Hérault, il a été envoyé sur un feu de forêt "classique" mais a failli perdre la vie. Dans TPMP, il a raconté les circonstances du drame lors duquel il a été brûlé gravement et après lequel il a été amputé des dix doigts des mains. L'homme confie que tout a très vite "dégénéré" une fois sur place. Alors que les quatre pompiers présents vont se réfugier dans leur véhicule, ce dernier est victime d'un dysfonctionnement. "On se retrouve dans un camion sans joint (...) sans air pour respirer et il brûle, on est dedans." raconte-t-il.

Contrairement à la formation enseignée, les pompiers décident de quitter le véhicule pour tenter de s'en sortir. Un geste qui a sauvé la vie de trois d'entre eux. "Aujourd'hui, il n'en reste rien de ce camion" explique Lucas qui ajoute : "On nous reproche de ne pas avoir respecté cette formation. Si on était restés dans ce camion, il serait devenu notre cercueil." Par la suite, Lucas confie avoir assisté, impuissant, à la mort de son collègue. "Quand on est sortis du camion, au moment où j'allais ouvrir la vanne pour m'asperger d'eau, mon collègue Jérémy tombe au sol et crie à l'aide. A ce moment-là, j'ai décidé d'aller le chercher. Il faisait 1200°C (...) Il prend feu devant moi et je le regarde pendant 3/4 minutes." confie-t-il, très ému.

"Quand on est mis en examen, je pense que la moindre des choses c'est de se faire tout petit"

Lucas Canuel et ses confères reprochent à leurs dirigeants d'avoir mis leur vie en danger. Mais le survivant attaque aussi la "présomption d'innocence" dont il n'a pas bénéficié : dans un communiqué, le Service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault aurait laissé entendre que les victimes étaient responsables de leurs propres actions puisqu'ils n'auraient pas respecté la procédure. "La production dit qu'elle était pas au courant, parle de présomption d'innocence La présomption d'innocence, il en bénéficie. Nous, nous n'en avons jamais bénéficié." déclare-t-il, lui qui était dans le coma au moment de la publication de ce communiqué. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, certains parlent de la saison de Koh Lanta comme maudite, puisque le nom de 'totem maudit'. Moi je représente aujourd'hui le totem de la vérité, que je porte encore sur mon corps aujourd'hui"

Venu dans l'émission au nom de ses confrères et des proches de son ami décédé, Lucas Canuel a expliqué que tous ne "comprennent pas comment une hiérarchie a laissé faire ça." "Quand on est mis en examen, je pense que la moindre des choses c'est de se faire tout petit. Ce n'est pas très malin" a-t-il déclaré.