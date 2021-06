Koh Lanta 2021 : les aventuriers et leurs pertes de poids, le avant-après choc en photos

Les finalistes de Koh Lanta 2021 avant-après

Ce vendredi 4 juin 2021, c'est la tant attendue épreuve des poteaux dans Koh Lanta 2021 , alias Koh Lanta, les Armes Secrètes, sur TF1. Après la redoutable épreuve d'orientation, les finalistes de l'émission présentée par Denis Brogniart vont devoir tout donner. Qui entre Maxine, Jonathan et Lucie restera le plus longtemps sur les poteaux ? Et qui sera le gagnant ou la gagnante de Koh Lanta 2021 ? En attendant, découvrez les photos avant-après impressionnantes des finalistes, suite à leurs grosses pertes de poids.

Maxine

Dans l'épisode de Koh Lanta 2021 diffusé le vendredi 21 mai 2021, les aventuriers et les aventurières ont pu avoir accès à un miroir et à une balance sur le camp. Maxine qui avait répondu aux insultes sur les réseaux, était partie en confort de luxe avec Arnaud, dans une villa sur pilotis à Bora-Bora, n'a pas pu se peser. Mais dans la superbe suite/villa haut de gamme, elle s'est arrêtée devant le miroir de la salle de bain. "C'est bizarre de se revoir dans le miroir" a-t-elle avoué, avant de constater sa perte de poids, surtout au visage avec des joues creuses. "Ma maman va me dire : 'faut que tu manges, t'es toute maigre'" a-t-elle précisé.