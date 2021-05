Maxine (Koh Lanta 2021) insultée par des téléspectateurs, elle dénonce cette haine

On a pu le découvrir ce vendredi 28 mai 2021, ce sont Jonathan, Lucie et Maxine qui participeront à l'épreuve finale des poteaux dans Koh Lanta - Les Armes Secrètes. Un trio surprenant, qui ne fait clairement pas l'unanimité auprès des téléspectateurs. Et pour cause, si beaucoup sont ravis de la récente défaite de Laure, nombreux sont ceux à également critiquer la présence de la journaliste sportive dans cette finale.

En cause ? Depuis le début de l'aventure sur TF1, Maxine a, selon ses détracteurs, plus fait parler d'elle pour ses coups bas, trahisons et stratégies que pour ses coups d'éclat sur l'île. Ainsi, que ce soit Candice, Frédéric ou encore Magali, la liste de ses victimes n'a cessé de s'allonger au fil des semaines, ce qui n'a fait qu'intensifier la colère d'une partie du public à son encontre.

Maxine victime de harcèlement en ligne

Or, la candidate l'a confié sur ses réseaux sociaux, cette colère a récemment dépassé certaines limites. A l'occasion d'une story postée sur Instagram, Maxine a en effet déploré que certains téléspectateurs aient oublié qu'il ne s'agissait que d'un jeu télévisé et dénoncé ce harcèlement en ligne, "Je voulais vous dire quelques mots par rapport aux insultes que l'on peut recevoir tout au long de cette aventure. Je ne pensais pas un jour me retrouver au centre de toute cette haine".

Aussi, après avoir confié, "Grosse pensée pour ceux qui le vivent quotidiennement ou qui l'ont déjà vécue", l'aventurière a déclaré, "Je trouve ça dommage d'en arriver là et que certaines personnes voient tout de façon négative". Et on ne le répètera jamais assez : le harcèlement, les injures et les menaces sont bien évidemment punis par la loi.

La finaliste peut compter sur le soutien de téléspectateurs

Cependant, Maxine a tenu à l'affirmer, ce comportement honteux d'une partie du public n'est pas suffisant pour lui gâcher la fête. Très fière de son parcours sur Koh Lanta 2021, la finaliste n'a pas hésité à remercier tous ceux qui la supportent depuis le premier jour, "Un énorme merci à ceux qui me soutiennent pour votre bienveillance, parce qu'au final vous êtes beaucoup plus nombreux et ça me touche énormément. Merci à vous, merci de faire en sorte que cette aventure reste belle jusqu'au bout".

Reste désormais à savoir si ses différentes stratégies ne se paieront pas cash au moment des votes finaux (en cas de qualification à l'épreuve poteaux).