Magali (Koh Lanta 2021) éliminée, elle tacle Maxine et Laure : "Ce sont des comédiennes"

Si on ne gardait qu'un mot pour résumer cette édition 2021 de Koh Lanta, ce serait sûrement "trahison". Depuis le début de l'aventure, les coups bas s'enchaînent dans le jeu animé par Denis Brogniart. En plus de l'élimination de Shanice par Vincent, d'autres départs ont fait polémique comme celui de Candice, éliminée par Maxine et Laure (déjà) ou bien celle de Vincent suite à une décision de Lucie. Bref, "trahison" était le mot d'ordre sur le camp et ce n'est pas aux portes de la finale que ça va changer...

Cette semaine dans Koh Lanta 2021, en plus du départ de Flavio, c'est Magali qui a été éliminée par la tribu réunifiée. Déjà éliminée avant de revenir suite à l'abandon médical de Gabin, Magali a été victime de l'arme secrète de Lucie qui a détourné son vote et de votes contre elle de la part de Maxine et Laure.

"Ce sont des vraies stratèges, doublées de comédiennes hors pair"

Même si elle a dû accepter son élimination du jeu, Magali ne semble pas avoir digéré la nouvelle trahison de Maxine et Laure. La candidate est même très cash en évoquant les deux aventurières. Interrogée par nos confrères de Purepeople, elle explique avoir été "blasée" par son élimination. "Je ne suis pas non plus surprise ou choquée de cette capacité qu'elles ont eu à me trahir. C'est ce qu'elles ont fait tout au long de l'aventure, me trahir. Elles ont été fidèles à elles-mêmes depuis le début." explique la candidate. Magali est d'ailleurs cash en évoquant Maxine pour Voici. "C'est la pire des stratèges. La comédienne la plus redoutable de l'aventure." confie-t-elle.

Histoire d'enfoncer le clou, Magali a aussi déclaré au sujet du duo. "Ce sont des vraies stratèges, doublées de comédiennes hors pair. Avec leurs larmes de crocodiles, suivies d'un pacte qui n'a pas été tenu un jour de plus que nécessaire à leur arrangement, effectivement on peut parler de trahison." déclare la candidate malheureuse à Télé Loisirs. Maxine et Laure seront donc parmi les candidats présents à l'orientation, aux côtés de Lucie, Arnaud et Jonathan.