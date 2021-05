Flavio (Koh Lanta 2021) éliminé, il répond aux critiques sur son aventure et défend Vincent

La grande finale se rapproche dans Koh Lanta 2021 ! La semaine prochaine, TF1 diffusera l'épreuve d'orientation et ils ne sont donc plus que 5 en lice pour tenter de remporter l'émission animée par Denis Brogniart : ce sont Jonathan, Arnaud, Lucie, Maxine et Laure qui s'affronteront. Eh oui, Magali a été éliminé lors du conseil et Flavio, l'un des chouchous des internautes, a quitté l'aventure après l'épreuve d'immunité éliminatoire. Une élimination dont il a du mal à se remettre, lui qui rêvait d'accéder à l'épreuve d'orientation.

Dans une interview donnée à TéléStar, Flavio a fait part de sa déception. "Je ne suis pas du tout allé au bout, j'aurais pu faire dix fois plus, mais voilà... (...) En fait, ce qui me frustre, c'est qu'on voit sur toute l'aventure que j'étais toujours dans les premiers, et là je passe dernier, je me dis "C'est un gag"." a-t-il confié.

Flavio revient sur sa stratégie et répond aux critiques

Dans Koh Lanta 2021, Flavio n'a pas souvent pris parti ou exprimé clairement sa pensée, au contraire de nombreux candidats de cette aventure mouvementée. Une chose qui lui a été reprochée par exemple par Thomas lors de son élimination. Ce dernier l'avait qualifié dans une interview à Télé Loisirs de candidat "orange, ni rouge, ni jaune". Jonathan a lui aussi critiqué son attitude dans un live sur Instagram. "C'est un bon gars, très performant. C'est juste que pour moi, personnellement, la façon que Flavio a de jouer n'est pas digne d'un aventurier de Koh Lanta. Ce n'est pas en faisant l'anguille qu'on gagne Koh Lanta. À un moment donné, il faut faire des choix et les assumer." a-t-il déclaré.

Des critiques que Flavio balaie d'un revers dans une interview donnée à Télé Loisirs. Evoquant Thomas, le candidat déclare : "Thomas se trompe totalement. Il a pu être déçu de beaucoup de choses mais pour ma part, j'ai fait un pacte avec les Jaunes. Et je n'ai jamais trahi cet engagement en votant contre eux. Sauf contre Thomas, mais il était au bout de ses capacités. Quand on dit que j'allais là où le vent me mène, c'est un peu facile." Flavio ajoute qu'il a "toujours respecté [sa] parole".

Il défend Vincent

Flavio en a également profité pour défendre Vincent qui a été souvent taclé par les anciens jaunes à cause de sa "trahison" envers Shanice. Selon Flavio, le candidat n'est pas responsable de la dérive des jaunes, pourtant en supériorité numérique lors de la réunification. "Je ne partage pas trop cet avis parce que je me mets à la place de Vincent, quand il a été menacé, et je me dis que personne ne veut être menacé. Après, il a quand même pris une décision assez draconienne, c'était dur. Moi, je me suis toujours dit que je voterais en mon âme et conscience, je ne veux pas qu'on me porte préjudice par rapport à mes choix de vote, donc c'est pour ça que je ne porte pas préjudice à Vincent. Je respecte son choix, même si je ne suis pas forcément d'accord avec lui." a-t-il confié à TéléStar.