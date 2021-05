Flavio (Koh Lanta 2021) taclé par Jonathan : "Sa façon de jouer n'est pas digne d'un aventurier"

Après le départ de Thomas, Vincent, Laëtitia, Myriam, Mathieu et Shanice, seuls deux membres de l'équipe jaune sont encore en compétition dans Koh Lanta 2021 : Lucie et Flavio. Ils ont échappé aux stratégies, mais réussiront-ils à accéder à la grande finale ? Certains internautes l'espèrent ! Ils croisent surtout les doigts pour Flavio qui, depuis le début de l'aventure, ne fait pas de bruit sur le camp et est plutôt apprécié de tous : "C'est la force tranquille", a confié Mathieu en interview avec PRBK.

Le "jugement" de Flavio de Koh Lanta 2021

En revanche, Jonathan, lui, ne tarit pas vraiment d'éloges sur Flavio lorsqu'il parle de lui en live Instagram, avec ses compagnons rouges d'aventure, Maxine, Laure et Arnaud : "On ne s'entend pas mal. Flavio était plutôt très content à chaque fois, il me disait : 'J'espère qu'on ira le plus loin possible. Je ne voterai jamais contre toi'. Je me suis toujours un peu méfié et puis sont arrivés les binômes (...) Il a balancé Magali sur le papier (avec qui Jonathan était en binôme, ndlr), ça m'a fait vraiment marrer. Et là je me suis dit que je ne lui ferai plus jamais confiance."

Le candidat de Koh Lanta 2021 a ensuite lancé un petit tacle à Flavio : "C'est un bon gars, très performant. C'est juste que pour moi, personnellement, la façon que Flavio a de jouer n'est pas digne d'un aventurier de Koh Lanta. Ce n'est pas en faisant l'anguille qu'on gagne Koh Lanta. À un moment donné, il faut faire des choix et les assumer."

"Après, je pense que ça fait partie de son caractère. Il n'arrivait pas à jouer ce jeu-là", enchaîne Maxine avant qu'Arnaud, accusé de maltraitance animale, confie : "Il n'arrivait pas à faire du mal à certains et à se mettre mal avec d'autres."