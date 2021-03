Arnaud (Koh Lanta 2021) accusé de maltraitance animale : une nouvelle séquence interpelle

Si Arnaud reste plutôt discret, mais efficace sur le camp, il est l'un des candidats de Koh Lanta 2021 qui fait le plus parler de lui sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l'aventurier s'est démarqué dès le premier épisode avec son lancer de machette pour essayer de tuer une raie. Un lancer de machette qui a beaucoup amusé les internautes, mais pas vraiment la PETA : elle a dénoncé des "actes de cruauté" dans un communiqué.

Arnaud chasseur de crabes, les internautes amusés

De son côté, Denis Brogniart a pris la défense d'Arnaud accusé de maltraitance animale : "Si on les interdit de pêcher, ils vont manger quoi ? Du sable ?" Beurk ! Sauf qu'une nouvelle séquence de Koh Lanta 2021 (ou Koh Lanta : Les Armes secrètes) risque bien de déclencher encore une fois la colère de la PETA. Laquelle ? Celle où Arnaud chasse et tue des crabes pour permettre à son équipe de se nourrir. Et comme avec la raie, l'aventurier n'y est pas allé avec délicatesse.

Un moment totalement WTF qui a provoqué pas mal de réactions sur Twitter : "Arnaud meilleur chasseur de toute l'histoire de Koh Lanta", "Avec Arnaud, première saison de #KohLanta où une équipe va repartir avec plus de poids qu'au début", "Arnaud, il va sortir de l'émission, il aura 10 procès pour braconnage sur le dos", "Avec #Arnaud et les crabes, l'équipe rouge a un meilleur repas que le confort de l'équipe jaune et leur poisson cru", "En deux épisodes, Arnaud a déjà exterminé 80% de la faune locale et contribué à l'extinction de 5 espèces", peut-on lire. C'est sûr qu'avec Arnaud, l'équipe rouge, qui a éliminé Marie, ne va pas mourir de faim.