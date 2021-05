Laure (Koh Lanta 2021) éliminée : les critiques ? "Je m'en fiche", elle assume ses trahisons

Arnaud n'est pas le seul candidat de Koh Lanta - Les Armes Secrètes à avoir été éliminé ce vendredi 28 mai 2021 à l'occasion de l'épreuve d'orientation. Au contraire, c'est Laure - aventurière emblématique de cette édition, qui a elle aussi été contrainte de quitter le jeu aux portes de la finale.

Laure assume son comportement sur l'île

Or, là où les téléspectateurs ont été déçus de voir Arnaud perdre sa place, les internautes ont à l'inverse célébré l'élimination de Laure. La raison ? L'agricultrice n'a pas toujours eu le meilleur comportement sur l'île, puisqu'elle n'a pas hésité à trahir ses compagnons afin de garder une chance d'aller jusqu'au bout.

Pourtant, elle l'a confessé auprès de Purepeople, elle ne regrette en rien ses différentes stratégies qui lui ont permis d'arriver aussi loin, "Je m'en fiche [des critiques]. J'ai joué mon jeu, et cela m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui." Surtout, elle l'a précisé, ce sont justement ce genre de méthodes qui font le sel de l'émission, "Il ne faut pas oublier que c'est un jeu, on n'aurait pas agi pareil dans la vraie vie. On est là pour aller au bout."

Les critiques ? Elle s'en moque

Aussi, interrogée sur les critiques parfois virulentes dont elle a pu faire l'objet ces dernières semaines de la part des téléspectateurs (elle a été qualifiée d'"hypocrite", de "détestable" ou de "traitre"), Laure a balayé ces remarques d'un revers de main, "C'est leur vision des choses. Les gens n'étaient pas là quand les décisions ont été prises".

Puis, après avoir confié, "C'est facile de juger quand on n'y est pas", l'aventurière a pointé du doigt un problème insoluble auquel elle était de toute façon confrontée, "Je pense que si j'avais pris n'importe quelle autre décision, on m'aurait dit pareil."

Vous l'aurez donc compris, ne comptez pas sur elle pour s'excuser. Au détour d'une question de Télé-Loisirs, Laure a par ailleurs déclaré qu'elle ne changerait rien à son parcours, "Je referais exactement la même chose ! Dans Koh-Lanta si on change une minime équation, tout le jeu peut être différent. Sans les décisions que j'ai prises, je n'aurais peut-être pas été jusque-là. Donc non, je n'ai aucun regret."