Arnaud (Koh Lanta 2021) éliminé et déçu par Jonathan et Maxine sur l'orientation ? "C'est frustrant"

Arnaud fier de son parcours

Suite à l'élimination de Vincent, Arnaud était devenu le nouveau favori des téléspectateurs dans cette édition de Koh Lanta - Les Armes Secrètes, après un démarrage pourtant compliqué auprès de certains fans. Malheureusement, le parcours de l'aventurier a pris fin ce vendredi 28 mai 2021 aux portes de la finale, après s'être notamment retrouvé au centre d'une épreuve d'orientation mythique.

Toutefois, comme l'a confié le maraîcher auprès de Télé-Loisirs, il est incapable d'être frustré de son élimination. Malgré la déception d'échouer si près du but, il reste fier de son aventure, "Je tire un bilan très très positif de cette aventure de dingue. Je rentre avec plein de souvenirs en tête et d'images dans les yeux. (...) J'ai fait preuve d'abnégation et puis j'ai une force de caractère et un mental assez forts."

Aucune colère contre les autres aventuriers

De fait, il l'a assuré, même s'il n'a pas réussi à aller au bout de ses envies sur l'île, "Je m'étais fixé plusieurs objectifs, le dernier était de monter sur les poteaux et de gagner. J'y ai cru tout le temps car je me suis donné à fond", il n'a aucune amertume vis-à-vis des candidats qui ont réussi à sa place.

Là où des participants comme Jonathan ou Maxine se sont contentés de suivre les autres afin de trouver les poignards lors de l'orientation, Arnaud - bien que lassé, "On ne va pas se mentir, bien sûr que c'est frustrant", reste extrêmement fair-play au regard de cette stratégie, "Je ne les qualifie pas de suiveurs. J'aurais exactement fait comme eux, c'est le jeu. A nous d'être plus discrets ou plus efficaces. Donc non, je ne leur en veux pas du tout. Sur cette épreuve, on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même."

Et l'aventurier n'est tellement pas amer après cette défaite qu'il est déjà le premier supporter... de Jonathan, "Un mec au top et simple dans la vie. (...) Sur le camp, il a toujours été là pour les autres. En survie, il a été au top en allant chercher à manger et en allant pêcher. Il a fait des performance de dingue lors des épreuves."