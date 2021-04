Maxine (Koh Lanta 2021) défend sa trahison envers Candice : "Elle s'est mise en avant malgré elle"

Ce vendredi 2 avril 2021, c'est Candice qui a quitté l'aventure Koh Lanta. Un choc pour l'aventurière, mais également pour les téléspectateurs tant elle avait toutes les qualités pour aller au bout. Malheureusement, comme c'est souvent le cas dans le jeu, elle a été victime d'une stratégie de la part de son équipe, qui a vu Maxine et Laure - pourtant ses alliés, la trahir de la pire des façons.

Maxine défend sa trahison envers Candice

Consciente que cette situation va faire parler pendant de longues semaines, Maxine a profité d'une interview accordée à Télé-Loisirs pour mettre en place sa défense. Dans un premier temps, la Rouge a ainsi tenu à minimiser son rôle dans cette histoire.

Après avoir confié, "l'idée [de la trahison] est venue de Laure, juste après que Candice nous ait annoncé avoir découvert un collier d'immunité", Maxine - qui avoue tout de même l'avoir "totalement soutenue", a notamment rappelé qu'elles n'étaient pas que deux dans cette histoire, "C'était une décision collective d'éliminer Candice. Tout le monde nous a suivis."

Puis, afin de faire passer la pilule auprès du public, la candidate de Koh Lanta a sous-entendu que cette élimination pendait au nez de Candice depuis le début. En cause ? "Elle avait énormément de connaissances, de par son métier. Et malheureusement, elle a été très maladroite sur sa manière de les transmettre. Elle s'est mise en avant malgré elle." Maxine l'a ensuite assuré, "Dans Koh-Lanta, il vaut mieux se fondre dans le moule, et s'intéresser aux autres."

"On a été assez forte pour lui faire croire qu'elle pouvait avoir confiance"

Néanmoins, sachant que ces excuses ne devraient pas suffire à calmer la colère des fans (voir ci-dessous), Maxine a déjà joué le tout pour le tout en tentant cette fois de les amadouer. Aussi, même si elle est incapable de cacher sa fierté face à la réussite de cette trahison, "J'avoue qu'on a été assez forte pour lui faire croire qu'elle pouvait avoir confiance en nous", l'aventurière a tout de même confessé ne pas se sentir très bien vis-à-vis de la situation, "Bien sûr qu'on a des remords. (...) Dans Koh-Lanta, il faut faire des choix qui sont compliqués. C'est hyper dur de mentir à quelqu'un droit dans les yeux. Je suis humaine, je ne suis vraiment pas comme ça dans la vie".

Le public en colère contre Maxine et Laure

De quoi lui permettre de se réconcilier avec le public ? C'est peu probable. Depuis la diffusion de l'émission, Maxine et Laure sont en effet considérées comme des traitres et ont désormais le droit à un nombre impressionnant de critiques et même d'insultes particulièrement violentes. Oui, Koh Lanta n'est peut-être qu'un jeu, mais les téléspectateurs ne semblent visiblement pas fans des règles improvisées sur l'île...