Hervé (Koh Lanta 2021) : "J'ai reparlé à Laure", "on est encore plus en froid qu'avant" (interview)

Hervé (Koh Lanta 2021) : "J'ai reparlé à Laure" parce que "jamais j'aurais voté contre elle"

Alors que le casting du Koh Lanta All Stars a été dévoilé (la saison anniversaire pour les 20 ans), PRBK a pu interviewer Hervé de cette saison. L'aventurier a été éliminé de Koh Lanta 2021 (Koh Lanta, les Armes Secrètes) ce vendredi 16 avril 2021 sur TF1, une semaine après l'élimination d'Aurélien et l'abandon médical de Gabin. Le candidat sortant du jeu de survie animé par Denis Brogniart nous a avoué en interview avoir repris contact avec Laure, malgré le fait que Laure et Maxine aient voté contre lui.

"J'ai reparlé à Laure parce qu'elle habite tout près de chez moi, il me faut 45 minutes pour être vers chez elle" nous a expliqué Hervé de Koh Lanta 2021. "Je suis allé vers elle pour essayer de comprendre pourquoi elle avait voté contre quelqu'un qui habite à côté d'elle, quelqu'un qu'elle était sûre de revoir après l'aventure et lui dire que j'aurais jamais fait ça" a-t-il précisé, "jamais elle n'aurait été menacée de ma part parce que, justement, c'est ma voisine, et jamais j'aurais voté contre quelqu'un qui vit à côté de moi". Alors "pour moi, c'était évident, pour plein de gens, c'était évident, et apparemment pour elle ça ne l'était pas" a indiqué l'aventurier de Koh Lanta. Laure pensait visiblement qu'Hervé voulait l'éliminer.

"On est beaucoup plus en froid qu'avant", "je suis vraiment déçu d'elle"

Après la stratégie des rouges jugée machiste par plusieurs internautes et l'élimination d'Hervé, comment se sont passées les retrouvailles ? Hervé nous a confié que "ça s'est bien passé, mais le problème c'est que je me suis vite aperçu que dans la vie, elle est pareille que dans le jeu. Et donc je pense que maintenant on est beaucoup plus en froid qu'avant que j'aille chez elle. Je suis parti de chez elle, ça allait encore et maintenant je me suis rendu compte de plein de choses qui font qu'en fait je suis vraiment déçu d'elle". Depuis la fin de tournage de Koh Lanta, les Armes Secrètes, Hervé et Laure sont donc en froid et ce serait désormais pire malgré la tentative d'explications.

D'ailleurs, il n'y aurait eu ni réconciliation, ni excuses. "J'ai eu aussi une tuile en rentrant de chez elle, une belle tuile quand même, et elle n'a jamais pris de mes nouvelles" nous a-t-il précisé. "On a pas le même âge Laure et moi et peut-être un problème de génération" a-t-il ajouté, "je ne peux pas m'entendre avec tout le monde, faut faire des choix".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.