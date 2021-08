Kit Harington (Game of Thrones) : dépression, envies de suicide, alcoolisme... Il se confie

"J'ai traversé des périodes de dépression profonde" avoue Kit Harington qui raconte avoir pensé au suicide

Kit Harington s'est fait connaître en incarnant Jon Snow, dans la série à succès Game of Thrones. L'acteur qui avait dévoilé sa réaction au scénario du dernier épisode et avait répondu aux critiques sur la saison 8 s'est livré comme jamais dans un interview vérité au Times. Il s'est confié sur son ancienne dépression, ses envies de suicide et son alcoolisme passé.

"J'ai traversé des périodes de dépression profonde, où je voulais faire toutes sortes de choses... Mais peut-être qu'en parler pourrait aider quelqu'un, quelque part. Mais je ne veux certainement pas être considéré comme un martyr ou quelqu'un de spécial. J'ai vécu quelque chose, c'est mon truc à moi. Si ça aide quelqu'un, c'est bien" a expliqué Kit Harington.

Interrogé sur ses pensées suicidaires, le comédien a confirmé avoir pensé à se tuer à l'époque où il était en dépression : "Je vais vous donner une réponse à cette question : la réponse est 'oui'. Oui, bien sûr". En 2019 après la diffusion du dernier épisode de GOT, Kit Harington s'était rendu dans une clinique spécialisée pour gérer son stress et ses soucis avec l'alcool. Il a indiqué avoir effectivement vécu des choses "de nature traumatisante" pendant et après le tournage de Game of Thrones, et que "l'alcool en faisait partie".

La star de Game of Thrones sur son alcoolisme passé : "On se sent tellement honteux"

Kit Harington a expliqué à propos de son ancien alcoolisme : "On en arrive à un point où on a l'impression d'être une mauvaise personne, où on se sent tellement honteux. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que c'est juste qui l'on est. Et devenir sobre, c'est le processus de se dire : 'Non, je peux changer'".

"L'une de mes choses préférées, récemment découverte, c'est que l'expression 'un léopard ne change pas ses tâches' est complètement fausse : un léopard change ses tâches" a-t-il ajouté, "Je trouve que c'est vraiment la plus merveilleuse des choses. Cela m'a vraiment aidé. C'est une chose à laquelle je me suis accroché – l'idée que je pouvais faire cet énorme changement sur qui j'étais, et comment vivre ma vie".

Depuis sa rehab, Kit Harington est sobre et heureux avec sa femme, Rose Leslie. L'interprète de Jon Snow et l'interprète d'Ygritte sont en couple depuis Game of Thrones. Ils se sont mariés en 2018 et ont annoncé la grossesse de Rose Leslie en 2020. Le bébé est né depuis, et le père de famille a assuré être sur un petit nuage, désormais loin de la dépression : "La vie est belle. J'ai un enfant et une belle relation. Je suis un homme très heureux, content et sobre".