Kit Harington et Rose Leslie bientôt parents, ils attendent leur premier enfant

Si Kit Harington a confié ne plus vouloir jouer des rôles comme celui de Jon Snow dans Game of Thrones à cause de l'image qu'il peut parfois renvoyer, il ne regrette pourtant pas de l'avoir accepté. D'abord parce qu'il lui a apporté la notoriété, mais aussi et surtout l'amour. C'est en effet sur le tournage de la série adaptée de l'univers de George R.R. Martin que l'acteur a rencontré en 2012 Rose Leslie, qui interprétait la sauvageonne Ygritte. Amoureux à l'écran, ils le sont rapidement devenu dans la vraie vie. Malgré une rupture en 2013, ils emménageaient ensemble, avant de se fiancer et de se marier à Aberdeen en Ecosse le 23 juin 2018.

Rose Leslie et Kit Harington vont devenir parents !

Malgré des rumeurs d'infidélité, le couple semble plus soudé et amoureux que jamais. Et pour cause, ils vont devenir parents pour la première fois ! L'actrice que l'on a pu retrouver dans la série The Good Fight a dévoilé son baby bump lors d'un shooting exclusif pour le magazine britannique Make version Uk. Dans une interview accordée au magazine, la star se confie sur le lieu où sera élevé leur enfant un manoir de style Tudor, dans l'est de l'Angleterre. Les futurs parents ne se sont en revanche pas encore exprimé sur cette grossesse. Ils ne seront pas les premiers acteurs de Game of Thrones à devenir parents : en juillet dernier, Sophie Turner donnait naissance à son premier enfant avec Joe Jonas et Thor Björnsson est devenu papa le 26 septembre dernier...